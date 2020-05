Un tesoro en el cuarto de Darío

Desde su cuarto se ve una calle cacereña. Hay una venta abierta al mundo y sobre su mesa siempre un papel y boli. Justo en un rincón de su habitación, un cofre, un tesoro. Varias cajas apiladas guardan el bien más preciado de Darío González. «Un músico soñador y experimentador de la vida que transforma en canciones todo lo que le rodea», como él mismo se define.

Abrir ese cofre es encontrar oro hecho discos. Quinina se lee en la carátula. «Es un disco fresco. Una rabia sentimental, pero fresca», define este habitual trovador de la zona monumental de Cáceres. Un artista callejero con un sueño en su cabeza, hecho realidad y tornado a pesadilla por el covid-19. Sacar un disco era la meta, pero la distribución del mismo se hace complicado con esta situación actual.

«Empecé a trabajar en el disco en el 2018, surgió la idea y la posibilidad de la mano de mi productor, Aitor Moya. Tuve que financiar el disco a través de una campaña de crowdfunding, empezamos a grabar en febrero de 2019 y justo ahora es cuando íbamos a empezar con la distribución de los primeros 400 ejemplares. Con esta situación, no ha sido posible», lamenta González.

Su campaña de marketing también ha sido bastante original. ‘Compradme el disco, cabrones’ fue el lema utilizado: directo y contundente. Sin medias tintas. «Surgió de casualidad y casi de broma. Estaba grabando el vídeo de uno de los temas y al final del último golpe de guitarra lo solté y nos gustó, lo dejamos en el videoclip y a la gente le gustó. Es retador a la vez que divertido, y ha servido para vender bastantes», detalla.

Un nombre medicinal y también un refugio emocional. «La quinina es una planta medicinal, que para algunas personas es veneno y para otras un medicamento y quise jugar con ese doble sentido. Además, es un nombre con el que no se puede asociar al disco con ningún estilo concreto. Y, bueno, también es en honor a mi madre», confiesa.

Con este nuevo trabajo, Darío González busca abrir horizontes más allá de las murallas cacereñas. «Aquí en Extremadura tengo ese nombrecillo, esa imagen que me gusta porque es la que he creado; pero me gustaría llegar a otro tipo de público porque la gente que te conoce en Cáceres es insuficiente para poder vivir de la música. Aquí no se hace casi nada de música y no hablemos de música legal. Los conciertillos que doy dan para sobrevivir, pero no para vivir», reconoce.

No obstante, su disco cuenta con detalles muy cacereños, con alusiones constantes a sus raíces y con más artistas de la zona. «Llevo a mi tierra como bandera. Extremadura es el corazón del mundo, eso que nadie lo dude».

«Conté con artistas de la región como Niñato Cabrón, Alberto Moreno o María Cantero, pero también con otros artistas de la talla de Gato Charro, trompetista de Leiva», enumera.

Conciertos ‘on line’

Para quitarse la espina de los conciertos, los artistas extremeños han realizado durante estas semanas de cuarentena conciertos virtuales a través de sus redes sociales. «En estos directos virtuales cierro los ojos e intento aliviar la cuarentena a los espectadores, pero no son lo mismo que uno en directo», asegura el artista.

Un encierro que ha privado a Darío González de enseñar al planeta su pequeño gran tesoro. Quinina saldrá al mundo cuando pase esta guerra silenciosa para brindar luz en tiempos oscuros. El cofre de este artista cacereño se abrirá a la sociedad cuando el mundo vuelva a abrir sus calles. Porque como dice una de sus letras: «La vida son dos días y eso es lo que vale».