'The Farewell', Sandler, Zellweger y los hermanos Safdie, premios Espíritu Independiente

Los premios Espíritu Independiente, que los más de 7.000 miembros de Film Independent entregan cada año el sábado víspera de los Oscar, han luchado siempre por mantener su identidad, han conseguido convertirse en la gran fiesta del cine hecho con libertad creativa (y menos de 22,5 millones de presupuesto) y también, sin necesidad de campañas forzadas por las críticas, mantenerse relevantes en la inclusión, representación y reconocimiento de la diversidad racial o de género. En varias de las últimas ediciones los triunfadores en la carpa de la playa de Santa Mónica han coincidido con los que al día siguiente subían a recoger estatuillas en el Dolby Theater. Este 2020, no obstante, ha habido divergencia, y los Spirit han puesto los focos sobre muchos trabajos que la Academia ni siquiera había nominado, con 'The Farewell' y 'Diamantes en bruto' como triunfadoras.

La personal película de Lulu Wang inspirada en la relación con su abuela ha sido reconocida como la mejor del año y la directora ha aprovechado para reivindicar tanto el rostro diverso de Estados Unidos como el potencial de las mujeres. Simplemente denles el trabajo, ha urgido en su discurso. Shao Shuzhen, que interpreta a la nai nai, se ha llevado además la estatuilla como mejor actriz de reparto, una categoría en que por primera vez las cinco nominadas no eran caucásicas, incluyendo Jennifer Lopez.

Los Independent han servido también para que la comunidad cinematográfica celebrara el impresionante trabajo de Adam Sandler, dando pie a uno de los discursos más cómicos y aplaudidos y, también, que subieran al escenario los hermanos Josh y Benny Safdie, este último también premiado como corresponsable del montaje.

'The lighthouse', como The Farewell producida por el destacado estudio independiente A24 al que este año los Oscar no han hecho espacio, ha llevado hasta premios a Willem Dafoe como actor de reparto y Jarin Blaschke, el director de la magnífica fotografía en la película-experiencia de Robert Eggers. Olivia Wilde ha sido reconocida por su opera prima Súper empollonas y 'See you yesterday', un proyecto de ciencia ficción en el que Spike Lee ha funcionado como productor, como mejor primer guion. 'Give me light' se ha llevado el premio John Cassavetes, que reconoce películas hechas con menos de 50.000 dólares.

'Parásitos' y 'American Factory'

Algunos de los reconocidos sí iban a escuchar su nombre el domingo en el Dolby. 'Parásitos', limitada en los Independent a la categoría internacional, ganó. También ganó la actriz favorita para llevarse el Oscar, Renée Zellweger (la única de los 20 intérpretes nominados por Film Independent que repetía el domingo). Y fue coronado como documental 'American Factory'.

Noah Baumbach habló dos veces: al recoger el premio Robert Altman que reconoce a todo el elenco y por el premio Espíritu Independiente al guion de 'Historia de un matrimonio', su proyecto para Netflix. Para mí las películas que celebramos aquí hoy no necesitan una etiqueta especial", dijo. "Son películas.