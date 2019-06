Un Tintín políglota practica el castúo

El álbum de las aventuras de Tintín Lah jalajah de la Cahtafiore ha sido traducido a seis dialectos, españoles, entre ellos, el castúo para dar a conocer el habla "del poeta Luis Chamizo y de nuestros antepasados rurales".

Así lo ha explicado el coleccionista y promotor de la traducción, Juan Manuel Manzano, junto al traductor, José Sánchez del Viejo, y la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, durante la presentación oficial de esta edición en Extremadura.

Manzano ha destacado la "gran aceptación" de la edición en castúo ya que se han editado 1.200 ejemplares de los cuales 500 se han vendido fuera de España fruto de la curiosidad que ha despertado un dialecto "que casi nadie conoce".

También se han introducido guiños localistas y se eligió esa historia porque es la "más rural" de la colección con paisajes de jaras y encinas.

En este sentido, Fernández ha señalado la originalidad de la obra que mezcla las raíces extremeñas y un formato tan "divertido y dinámico" como el cómic.

Por otro lado, Sánchez del Viejo ha confesado que cuando le plantearon el tema, le parecía imposible hacer una traducción de algo que no era su pasión porque para hacerlo "te tiene que llegar, lo mío es la poesía y si un poeta no me conmueve soy incapaz de traducir una palabra".

Además, no existe una norma reglamentada sobre la que basarse para hacer la traducción, por lo que utilizó como base el lenguaje de Luis Chamizo adaptándolo a sus propias normas.