Todo sobre los Targaryen

El invierno de Juego de tronos llegó a la serie de la HBO pero aún no a la Canción de hielo y fuego, la serie de libros en los que se inspira, con dos de los siete volúmenes programados por su autor, George R. R. Martin, pendientes aún. Mientras tanto, sin embargo, la factoría Martin sigue matando la espera con proyectos colaterales. Lo era El mundo de fuego y hielo (Gigamesh, 2015), la enciclopedia ilustrada del mundo creado por el escritor, y también nace con este carácter de complemento y de paliativo Fuego y sangre (Fantascy), que ya está en las librerías de todo el mundo. El primero de los dos volúmenes en los que narra la historia de la dinastía Targaryen, la que su último retoño quiere reinstaurar en el trono de hierro en su saga de novelas. La hemos leído ya. ¿Y qué podemos esperar de ella? Muchos tronos (y ocupantes de tronos). No tanto juego, la verdad.

Medio en broma medio en serio, a este proyecto se le había tildado de GRRMarilion. Si Tolkien reunió la mitología que construía el mundo de El señor de los anillos en el remedo de una Biblia Alternativa, una colección de libros de géneros distintos, desde épica a genealogías y relatos de la creación, en cambio Martin ha optado por una aproximación más modesta: una especie de crónica medieval, la que los escribanos de la corte dedicaban a relatar los orígenes, evolución, triunfos y descendencia de la dinastía a cuyo servicio estaban. Lo que no es, para no llevarse a engaño, una novela de Martin. Y mucho menos su versión aligerada en forma de guion.

En este caso, se pone en la piel de un imaginario archimaestre, un erudito que sigue la conflictiva historia de los conquistadores de Poniente (en el primer libro, de 800 páginas, solo la primera mitad, cuando se cierra la guerra civil entre Targaryen que les deja sin dragones). «Es un libro de historia imaginaria», ha precisado su autor, que «provee del contexto para todo lo que sucede en la Canción de Hielo y fuego».

INCESTUOSOS / «Entre los Targaryen había buena y mala gente, unos estaban locos y todos eran el producto de generaciones de incesto, una gente con extraordinarias habilidades y belleza física, con atributos como ojos violeta y cabello plateado pero también locos», avanzó Martin en la presentación del libro que difundió en Yotube. «Además, salen dragones», prometía Martin.

Los lectores encontrarán muchos dragones y algunos guiños (el origen de los tres huevos de dragón de Daenerys, por ejemplo) que los fans agradecerán. Pero en el punto de vista, el del archimaestre, y el género, la crónica medievalizante, encontramos quizá el primer problema con que se toparán los lectores de los libros de Martin (por no hablar de quienes solo se han asomado a su versión audiovisual). Uno de sus atractivos era que cada uno de sus capítulos estaba narrado desde un punto de vista cambiante, el de un personaje concreto en cada uno de ellos. Y no unos personajes cualesquiera: el sarcasmo seductor del enano Tyrion Lannister, la misteriosa Arya Stark...

En lugar de ellos, tenemos a un letrado que relata hechos y cita fuentes, las crónicas de otros autores a los que considera más o menos fiables. Sí, es un libro de historia, aunque sea imaginaria (un lector de historia se podría preguntar por qué dedicar esfuerzos a las genealogías y guerras de los Targaryen y no a cualquier otra real y no menos apasionante). Quizá en determinado momento Martin se da cuenta de que le hace falta un enano sarcástico y el autor empieza a citar como fuente el relato salaz que dejó Champiñón, un bufón de la corte, o una novelista psicalíptica con mucho sexo y perversión. Pero, ay, la cita entre visillos, pudibundo. Hay historias de burdel y juegos de cama entre doncellas, pero con la sordina que les pondría un académico.

El archimaestre autor del libro cita en determinado momento otra crónica, la del septón Eustace, que «da fe de los secretos de alcoba y burdel en un tono quedo y condenatorio» mientras que Champiñón «goza de ellos, y su Testimonio consta de poco más que breves y procaces anécdotas y hablillas, apuñalamientos a diestro y siniestro, envenenamientos, traiciones, seducciones y libertinaje a troche y moche». ¿Hubiese ganado con más Champiñón?

ATEO INCLEMENTE / El George R. R. Martin de sus novelas a veces se echa en falta en diálogos y batallas pero no en el «contexto». Así, Fuego y sangre está lleno de pistas no solo para quien quiera saber qué relación hay entre los diversos Daemon, Aegon, Jaehaerys, Raenhyra, Viserys, Visenya, Maegor, Maekar o Aerys, o sus respectivos dragones, sino cuáles son las ideas más fijas de Martin. Por ejemplo, con la religión. Un ateo militante y escritor de novela fantástica como Pullman, profesor de Oxford, crecido entre las pompas de la Iglesia de Inglaterra y el catolicismo, convertirá en sus malvados a jerarcas con mitra. Los humildes frailes quizá no. Un ateo militante que vive en Nuevo México, rodeado de tonantes predicadores, no tendrá tanta piedad con la infantería de la intolerancia religiosa. Es un ejemplo.

Con Fuego y hielo, Martin sigue poniendo a prueba la paciencia de sus lectores. Porque el calendario de publicación de Martin desespera: veamos el de la Canción de hielo y fuego: Juego de tronos en 1996 (2002 la traducción al castellano), Choque de reyes en 1998 (2003 en castellano), Tormenta de espadas en el 2000 (2005), Festín de cuervos en el 2000 (2005)… Y aquí llega HBO, en abril del 2011, con la serie que toma el nombre de la primera novela pero a la que solo le quedan seis episodios, a emitir en el 2019, para explicar toda la historia. Ese 2011 Martin publicó el quinto libro, Danza de dragones. Y, mientras, la serie ha ido atizando un spoiler tras otro (o no; ha ido divergiendo cada vez más de la obra escrita de Martin) del sexto, Vientos de invierno (su propósito inicial era publicarlo en el 2015), y del aún más hipotético séptimo volumen, Sueño de primavera.