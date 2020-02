Los últimos ganadores del Premio Obra Abierta exponen en ARCO

La Fundación Caja Extremadura está presente en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO), donde expone los trabajos ganadores en la VIII edición del certamen Obra Abierta. Premio Internacional de Artes Visuales, iniciado hace más de 40 años con el denominado Salón de Otoño, convertido ya en uno de los más antiguos de España.

Obra Abierta tiene como objetivo mostrar «miradas diferentes sobre el paisaje artístico más actual a través del conocimiento de los grandes profesionales que conforman los sucesivos jurados», explicó el director general de la fundación, Antonio Franco, en rueda de prensa este lunes.

Franco añadió que la fundación desea, mediante esta convocatoria, reclamar el papel del artista visual ante la crisis del humanismo percibida por muchos, al tiempo que para explorar distintas formas de llegar a nuevas audiencias se decidió estar en ARCO y exponer las obras premiadas en última edición del premio.

De esta forma, en Madrid está expuesta la ganadora del 2019 List of Burned Books in Germany in 1933, de Miquel García Membrado, una performance de este artista barcelonés que bucea en la memoria de la barbarie del fascismo «sistemáticamente ocultada».

También lo hace Isidro López-Aparicio con su escultura Equilibrios de vida (Archivos de la memoria de una abuela y su nieto. Espejos, estructura y objetos), premio de adquisición Obra Abierta 2019, con una pieza que desarrolla un juego de espejos.

Tras la inauguración oficial de ARCO, se presentaron las obras ganadoras en el Espacio Fundación Caja Extremadura (Pabellón 9) de Ifema. Además, la fundación abrió ayer un espacio para el diálogo y la reflexión con los artistas premiados, García Membrado y López Aparicio junto a Blanca de la Torre, comisaria y crítica de arte.

más presencia extremeña / Además, de la Fundación Caja Extremadura, galerías, artistas e instituciones extremeñas están presentes en ARCO, cuyas propuestas conoció, el jueves, de primera mano la consejera de Cultura, Nuria Flores Redondo, según informa la Junta.

La consejera visitó la Galería Ángeles Baños de Badajoz; la Galería Formato Cómodo de Madrid, cuyas galeristas Pilar y Maite Castellano son naturales de Hervás; así como la Helga de Alvear, que tiene un museo en Cáceres.

Además, conoció el trabajo de artistas extremeños o vinculados a Extremadura que presentan sus propuestas en los eventos artísticos celebrados durante esta semana en paralelo a ARCO. Así, se interesó por las obras de Jorge Gil y Florentino Díaz en la Feria de Arte Contemporáneo Just Madrid; la exposición de María José Gallardo en la Feria de Dibujo Contemporáneo Drawing Room; además de por los trabajos de Justo González Bravo, Mister Piro y Virginia Rivas en la muestra de arte emergente Art Madrid.