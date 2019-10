"Un ejército latino le salvó el culo al señor Washington"

Nunca hasta este viernes 'El español en el mundo', el informe anual que prepara sobre el estado de la lengua castellana el Instituto Cervantes, se había presentado fuera de España y no ha sido casualidad que Nueva York haya sido la ciudad elegida para la primera vez. El documento habla de la innegable fuerza que tiene en Estados Unidos una lengua que ya hablan en todo el mundo con distintos niveles de dominio 580 millones de personas, tres millones más que el año pasado. Apunta también a su potencial de crecimiento en el país, especialmente porque es con diferencia el idioma más estudiado a todos los niveles de enseñanza primaria y secundaria. Y augura un futuro no tan lejano (2060) en que EEUU será el segundo país con más hispanohablantes, 119 millones frente a los 57 millones de hoy, solo por detrás de México.

El horizonte de crecimiento, no obstante, no está exento de retos, intensificados en buena parte por el discurso nativista y xenófobo que propaga venenosamente Donald Trump pero también por cuestiones inherentes a la inmigración, como el abandono intergeneracional del idioma y el sin duda preocupante dato de que el 80% de los ya nacidos en EEUU no consideran relevante hablar la lengua para sentirse hispanos. Y precisamente por eso el director del Cervantes, Luis García Montero, ha querido defender en la presentación neoyorquina la lengua castellana como el patrimonio "no de España sino de toda una comunidad" y presentarla como "la gran compañera de la igualdad y del diálogo frente a los supremacismos".

"Me preocupa el momento que vive el mundo, con brotes de intolerancia, de supremacismo, que usan la identidad como espacio cerrado y muchas veces utilizan la lengua para promover el conflicto", ha dicho el poeta, aunque su retrato ha dado cabida a la esperanza, subrayando como "uno de los milagros" de la lengua castellana haber "aprendido a respetar los matices, las diferencias, sabiendo que no se habla mejor en ningún sitio sino de manera matizada. Los matices y la diversidad", ha concluido, "son una fuente de riqueza".

Identidad de carácter abierto

La tarea, según García Montero, es "trabajar por una identidad de carácter abierto" y lograr un "compromiso no con pasados quiméricos de pureza sino de respeto a la democracia y a los derechos humanos que nos compromete con el futuro", un mensaje que resuena especialmente a las puertas de la cada vez más polémica celebración del Día de la Hispanidad (el Día de Colón en EEUU, donde algunos reclaman reconvertirlo en el Día de los Pueblos Originarios). Y la apuesta del director del Cervantes es también expandir el español para que sea "la lengua que dé respuestas científicas y de innovación tecnológica en el mundo de hoy", una fórmula que según él favorecerá el desarrollo de "grandes partes de nuestra comunidad de hablantes hoy marcadas por la desigualdad".

La presentación del informe anual ha servido también para escuchar reflexiones de otros como el escritor vasco Kirmen Uribe, que ha recordado que "el mundo es multilingüe. Hablar otro idioma nos hace comprender mejor al otro, al diferente" y ha dicho que "no se entiende muy bien afán de negación de lo plural, de lo que ya existe". Y la mayor ovación se la ha ganado Guillermo Fesser con su encendido alegato a favor de enseñar no solo la lengua sino una cultura mucho más radicada en EEUU de lo que saben los estadounidenses, hacerlo no únicamente en español sino en inglés, "hablándoles de las cosas que les interesan" y asegurando la integración de los esfuerzos de españoles con los de los hispanos.

Fesser ha recordado, por ejemplo, que el río Hudson antes fue el San Antonio, que "un señor apellidado Gómez" participó en la creación de la primera sinagoga en Nueva York, o que "hubo un ejército latino que le salvó el culo al señor Washington". "No nos ven como gente de éxito, interesante", ha dicho también Fesser. "Tenemos que cambiar o hacer algo en nuestra estrategia. Necesitamos un business plan".