Vaz-Romero representa a España en la primera Bienal de Arte de Roma

Ser invitado a participar en la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Etruria, que tendrá lugar en Roma, es para Luis Miguel Vaz- Romero Moreno (Perales del Puerto, 1962) «un honor», y lo es porque se trata de un «acontecimiento artístico importante y de nivel». Y el honor es doble porque es el único español que estará representando a nuestro país en «un proyecto muy ambicioso de iniciativa privada, que pretende perdurar en el tiempo con un gran patrocinio por parte de las instituciones, principalmente del Ayuntamiento de Roma en su circunscripción del Primo Municipio de Roma Centro (centro histórico de Roma) y de la Región del Lazio».

La intención de la organización, explica este cacereño de adopción (vive en la capital hace 50 años) era convocar una gran bienal de arte multidisciplinar para apoyar y potenciar internacionalmente el patrimonio artístico contemporáneo italiano y europeo. De hecho, la muestra, que se puede ver entre el 22 de marzo y el 4 abril en Vía de la Greca número 5, incluye fotografías, esculturas y obras pictóricas, como es el caso de la que presenta Vaz-Romero, de 37 artistas. Se fallarán, además, los premios de cada una de estas disciplinas y el extremeño participa con Tu mirada perdida, que formó parte de la exposición 20 Evas y un pintor, que presentó hace unos años en el palacio de la Isla de Cáceres y que tuvo continuidad en Mérida.

Según la información que le hicieron llegar cuando lo invitaron, se quiere hacer un gran evento artístico, para que Roma pueda tener su bienal de arte contemporáneo, comparable a la Florencia o Venecia, por lo que se le dará una gran relevancia por parte de las instituciones de Roma.

respaldo a su obra / Reconoce que casi no le ha dado tiempo a pensar qué significa para él esta participación, porque «recibí la invitación a finales de enero y todo se ha desarrollado con bastante rapidez», pero el hecho de formar parte de este «acontecimiento artístico tan importante, en una ciudad como Roma, tan querida y admirada para mí, supone un gran orgullo y un gran respaldo a mi obra». Además, reitera, «soy el único artista español que participa», por lo que se desplazará a Roma para asistir a la inauguración este viernes, día en el que se entregarán los premios, «aunque para mí ya es un gran premio participar en esta primera Bienal de Roma», resalta.

Y no exento de cierta emoción, recuerda con cariño a su padre, Manuel Vaz-Romero Nieto que «tanto me apoyó y que tanto hizo por el arte y por la historia de esta ciudad [Cáceres] y me emociona pensar en lo orgulloso que se sentiría hoy de mí y lo que hubiera disfrutado de todo esto».

Sobre Tu mirada perdida es una obra con la que expresa lo que una mujer, absorta en sus pensamientos, puede llegar a transmitir con su mirada. Sobre el color, el fin es favorecer la fuerza que la da con las texturas y el lenguaje expresionista que él utiliza.