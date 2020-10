«Viajando con una furgoneta cambia el concepto del tiempo y el espacio»

Ya no somos los mismos. Ni nuestras costumbres se mantienen, ni nuestras creencias son inalterables ni la forma en la que disfrutábamos de la vida es igual. Hemos cambiado. Pensemos que para bien. Y en ese viraje en el que se mezcla la prevención, la seguridad sanitaria, la crisis económica o sencillamente nuestra concepción del mundo también se ha visto afectada, y mucho, nuestra forma de viajar. Quizás por eso, las furgonetas o autocaravanas viven en estos momentos un boom que ha servido al periodista Pedro Madera (Madrid, 1962) para publicar su segundo libro dentro de la colección Nómadas de GeoPlaneta: 40 rutas para viajar en furgo por Europa (Planeta, 2020), «un cofre del tesoro repleto de una inagotable diversidad de países, paisajes, gente, arte y cultura que convierten cualquier viaje por este territorio en una experiencia inolvidable». Tras publicar 50 rutas en furgo por España (Planeta, 2019), Madera vuelve a mostrarnos, esta vez Europa, el uso de un transporte que permite trazar trayectos con absoluta libertad y disfrutar de los paisajes y los lugares más recónditos y auténticos. Desde los Pirineos hasta la ruta de Stevenson, en Francia, y desde los alces de Noruega hasta las carreteras entre ruinas de Grecia. Un recorrido a bordo de un medio de transporte que garantiza la seguridad sanitaria sin perder libertad. Una moda que ha llegado para quedarse entre los amantes de la naturaleza, los viajes en libertad y un estilo de vida donde la posibilidad de poder cambiar de planes siempre es vista como una oportunidad.

«El mercado venía en una curva ascendente, muy interesante, y mucha gente estaba apostando por este tipo de turismo o como, sencillamente, opción de fin de semana. Es una manera de tener una segunda residencia con opciones muy variadas de destinos. Con el covid todo se ha acelerado y en los medios de comunicación se ha posicionado como una posibilidad muy interesante», afirma.



--¿Y qué necesita el sector para afianzarse definitivamente?

--Por un lado, una mejora en las infraestructuras para que los usuarios puedan disfrutar de este tipo de turismo todo el año, además de una mayor diversificación del sector en destinos y en equipamientos. Posiblemente también haga falta una mayor profesionalidad en el sector, a la hora de alquilar y a la hora de vender. Hay que buscar lugares de garantía, y facilitar zonas para estos vehículos.



--Esta moda ¿ha llegado para quedarse?

--Posiblemente. Las cifras del mercado español son muy inferiores a otros países de Europa, y los fabricantes saben que hay un margen de crecimiento muy interesante, aunque hay que reconocer que este tipo de actividades están muy condicionadas por la situación económica de un país. No es un ocio barato y eso condiciona mucho su crecimiento.



--Dos libros para 'viajar en libertad' -con rutas por España y por Europa ¿nos aconseja un par de rutas en cada país?

--En Europa, la ruta de Stevenson es una recorrido por la Francia más profunda, o la ruta de Noruega hasta el Cabo Norte, que es un gran viaje. Cada una de ellas es muy interesante. La de Francia: por montar una ruta de deporte, literatura y paisaje; la de Noruega por ser una mítica. Llegar al cabo norte en autocaravana tiene algo de reto. En España, creo que hay que hacer una por Extremadura que en otoño es un destino perfecto. Recorrer Gata o el Valle del Jerte es una opción perfecta. Los adictos al mar tienen otra buena ruta por la costa de Lugo que siempre es un buen destino para iniciarse, porque la gente es muy receptiva con este tipo de turismo. En ambas hay buena gastronomía y mucho que ver.



--¿Qué ha aprendido escribiendo estos libros?

--Pues básicamente, a disfrutar más de los pequeños detalles. Viajando con una furgoneta se cambia el concepto del tiempo y el espacio. No hay tanta necesidad de llegar a los sitios, porque gran parte de la logística siempre está con nosotros al llevar la casa sobre ruedas. Además te da una sensación de libertad muy diferente. Casi se puede dormir o pernoctar en cualquier sitio. Eso provoca unas sensaciones muy intensas, sobre todo cuando llega el amanecer y al atardecer.



--¿Que queda por mejorar de esta forma de viajar?

--Sobre todo las instalaciones y la información, sobre las posibilidades que ofrece este tipo de turismo. Todavía hay falta de sensibilidad por parte de algunas instituciones. No es un turismo barato, pero se lo debemos poner fácil. Nos permite también romper la estacionalidad del turismo en este país. Los europeos, que están más acostumbrados a pasar largas temporadas fuera de casa, pueden ver a Extremadura como un lugar perfecto para el otoño y el invierno, por ejemplo.



--Qué consejos le daría a las personas que se acercan por primera vez a este mundo?

--En primer lugar, alquilar en un lugar de confianza evitando los chanchullos entre particulares. Con un buen vehículo y con seguridad se disfruta más la experiencia de una pequeña escapada. Otro consejo sería el escoger la compañía adecuada. Orden, capacidad de improvisación y movilidad en espacios reducidos son detalles a tener en cuenta. Hay que tener capacidad de disfrute de lo inesperado. No hay que estar atrapado por un calendario o por llegar a un hotel…, es un placer, pero también se puede convertir en una especie de caos que nos puede provocar algunos problemas.



--¿Es segura esta forma de viajar?

--Muy segura. Solo hay que ver cómo se ha incrementado este verano. Hay que conducir con sentido común y pensar que llevamos un vehículo de dimensiones un tanto especiales. Además, como la velocidad no suele ser muy elevada, la conducción es muy segura. La mayoría de los accidente se deben al exceso de confianza. Furgonetas que se encajan en calles estrechas o vehículos que se golpean en zonas de parking…., parece una tontería pero sucede muy a menudo. Por supuesto que existe el intento de robo, pero no en más ocasiones que en un coche normal. Además hay mucha colaboración entre los usuarios a la hora de pernoctar o ante un problema mecánico.



--¿Qué ruta tiene en mente?

--Posiblemente, recorrer el Canal de Midi, en el Sur de Francia desde Toulouse. Es el típico viaje que se puede hacer una y otra vez porque siempre es diferente. Buenas instalaciones, excelente comida y un paisaje que tiene escenarios únicos. Además de, por supuesto, muchísima cultura de la que disfrutar.



--Extremadura, ¿está preparada para esta moda? Es ideal para este tipo de viaje, ¿no?

--Pues es el escenario ideal. Amplios espacios, buen clima y excelente mezcla de cultura y gastronomía. En mi opinión debería mejorar el tema de los servicios para estos vehículos. Al mismo tiempo se están dando muchas soluciones y eso se va a notar en el número de visitantes extranjeros. Zonas como la Sierra de Gata o Monfragüe son lugares únicos. Si a esto unimos lugares del Guadiana o los pueblos de la Vera. Simplemente hacer una ruta siguiendo los quesos de Extremadura ya es un placer… Hay mucho por hacer… y proponer.