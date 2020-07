Zombis y vampiros en un festival de Sitges marcado por el covid

Acorde a estos días extraños, la 53ª edición del Festival de Cine de Sitges se desarrollará entre el 8 y el 18 de octubre en un formato híbrido, entre lo presencial y lo virtual. "La idea es intentar mantener el máximo de normalidad", ha dicho este martes en rueda de prensa Mònica Garcia, directora general de la Fundació Sitges - Festival Internacional de Cinema de Catalunya. "Estamos evaluando la clase de festival que podemos hacer. Se tratará de promover la venta anticipada, los aforos no se completarán [solo se ocuparán las salas hasta el 75-80%] y se ha reducido ligeramente el número de películas". Pero, a pesar de todo, el programa incluirá unas 120, según ha señalado Ángel Sala, director del festival.

La que inaugurará el certamen será 'Malnazidos', acción zombi codirigida por Javier Ruiz Caldera ('Anacleto: Agente secreto') y su montador habitual Alberto De Toro, inaugurará el certamen. Se trata de una adaptación de la novela de Manuel Martín 'Noche de difuntos del 38', en la que, durante la guerra civil española, combatientes rojos y nacionales se alían para hacer frente al enemigo zombi. "Estamos muy contentos de inaugurar el festival", ha manifestado Ruiz Caldera, durante la presentación. "No iba a poder ser, porque la película se iba a estrenar en salas en septiembre, pero al suceder la pandemia, ha cambiado todo. Estamos muy contentos". También de producción autóctona, en primicia: 'No matarás', de David Victori, 'thriller' con Mario Casas; el drama de terror 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés, y 'La cosmética del enemigo', adaptación del libro de Amélie Nothomb por Kike Maíllo.

Los zombis tomarán las pantallas en 'Tren a Busan 2: Península', extensión (no secuela directa) del fenómeno del 2016 de Yeon Sang-ho. Gang Dong-won es Jung-seok, un antiguo soldado que debe visitar Corea, convertida en una especie de tierra baldía, para recuperar alguna clase de Macguffin.

Para quienes prefieran los vampiros, queda algo como 'Comrade Drakulich', de Márk Bodzsár, comedia negra húngara con un héroe de la revolución cubana en formato vampiro. También de Hungría llegará 'Post mortem', de Péter Bergendy, relato de fantasmas situado en una aldea embrujada en los días posteriores a la primera guerra mundial.

EL EMPUJE FEMENINO

En esta edición se confirma una tendencia al alza: el fantástico dirigido por mujeres. Ahí quedan la muy esperada 'Relic', debut de la australiana Natalie Erika James, cruce de drama familiar y terror psicológico con Emily Mortimer al frente del reparto. También están 'Jumbo', de Zoé Wittock, "historia de amor entre una mujer y una atracción de feria", define Sala; '12 hour shift', de la más conocida como actriz Brea Grant, o 'Slaxx', de Elza Kephart, sobre unos tejanos asesinos. O 'Los que vuelven', de la argentina Laura Casabé, mezcla de drama histórico-social y terror.

Además, Sitges acogerá el estreno internacional de 'The show', de Mitch Jenkins, escrita por la leyenda de los cómics Alan Moore, "paranoia absurda y kafkiana", en palabras de Sala; 'La nuée', de Just Philippot, drama de terror sobre una agricultora que cría langostas y se encuentra con lo inesperado; o el drama fantástico 'Inmortal', de Fernando Spiner.

Como de costumbre, la idea de Sitges de 'cine de género' es amplia, e incluye también 'thriller' ('The silencing', con Nikolaj Coster-Waldau y Annabelle Willis) o ciencia ficción (la rusa 'The Sputnik', 'Come true', 'Archive' o la cómica 'Fried Barry'). En cuestión de animación, pueden anunciar ya 'Lupin III: The First', de Takasji Yamazaki, primera de la saga que se produce en 3D; "realmente espectacular, una de las películas de animación del año", según Sala.

HOMENAJE A CALIGARI

Sitges 2020 será, a la vez, escaparate del cine del género del momento y reflexión retrospectiva sobre algunos clásicos. En el año del centenario de 'El gabinete del doctor Caligari' ("probablemente el primer título fantástico de la historia del cine", recordó Sala), el festival adopta este clásico como motivo para su cartel; como de costumbre, realizado por la agencia China. "Un laberinto expresionista inspirado en Sitges", dijo Sala.

A partir de la película de Robert Wiene se ha creado la retrospectiva 'Sombras de Caligari', con, por ejemplo, un clásico del nivel de 'El proceso', de Orson Welles; otros títulos se anunciarán próximamente. La retrospectiva estará acompañada de un libro sobre la influencia de Caligari en el fantástico. Además, se celebrarán los 40 años de 'El hombre elefante', de David Lynch, con la proyección de una versión remasterizada en 4K, y los treinta de “Desafío total”, de Paul Verhoeven, también en 4K.

En la sección documental destacarán un par de documentales sobre grandes figuras: 'Kubrick by Kubrick', de Gregory Monro, que resume la filosofía de vida del director a partir de sus grabaciones, y 'Be water', documental de Bao Nguyen sobre Bruce Lee. Ya en Brigadoon, se exhibirán documentales como 'Bava puzzle', sobre el director italiano Lamberto Bava ('Demons') y 'Segrelles. Ilustrador universal', sobre la vida y obra del pintor valenciano José Segrelles.

El Premi Nosferatu de este año será para Manuel De Blas, actor visible en el fantástico estatal desde los 60 (llegó a compartir reparto con Boris Karloff en 'El coleccionista de cadáveres') y todavía en activo.