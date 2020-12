Un 2020 de oro para Guille Gracia

El 2020 no ha sido un buen año, pero, a pesar de todo, Guille Gracia ha vuelto a envolverlo en oro. El nadador cacereño, que el año pasado logró la proeza deportiva de colgarse seis medallas de oro, dos de plata y una de bronce en el Campeonato del Mundo INAS (Federación Internacional para Deportistas con Discapacidad Intelectual) que se disputó en la localidad australiana de Brisbane, ha cerrado la temporada con ocho medallas de oro y una de bronce en campeonatos oficiales nacionales.

Estas nueve preseas corresponden al programa desarrollado por la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), cuyo objetivo es establecer una justa recompensa a los nadadores españoles que hayan concursado en competiciones oficiales entre septiembre y diciembre del 2020.

Gracia habría obtenido el oro en las modalidades de 50, 100, 200 y 400 libres; 50 y 100 espalda, así como 200 y 400 estilos, y medalla de bronce en 50 metros braza.

Con los Juegos en la mente

En la actualidad, el joven cacereño se encuentra preparando la temporada 2021, en la cual se disputará, si la pandemia lo permite, el Campeonato de España de Jóvenes Promesas, el Campeonato de España FEDDI y el Campeonato de España de Natación Adaptada Absoluto.

En cuanto a los Juegos Paralímpicos que se disputarán en Tokio del 24 de agosto al 5 de septiembre, Guillermo Gracia no podrá participar en ellos al no estar reconocida su categoría, S15 (Síndrome de Down), por el propio comité que regula la competición.

En este sentido, Gracia asegura que confía en que, «dentro de poco tiempo, quizá en los próximos Juegos Paralímpicos, esta situación haya cambiado, porque para mí es un sueño poder representar a España en esa competición».

Respecto del balance que hace de 2020, el joven nadador afirma que su campaña deportiva se vio drásticamente interrumpida por la pandemia del Covid-19, «y solo pude concursar en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas AXA en enero».

«Por consiguiente, ni pude asistir al Campeonato de España Absoluto de FEDDI en marzo, ni al Europeo de Moscú en junio, una pena, porque me hacía mucha ilusión participar en los dos, y además, con posibilidades de obtener alguna medalla», declara el cacereño.

Alto rendimiento

Tras el parón en los meses de confinamiento, Guillermo Gracia reanudó sus entrenamientos como deportista de alto rendimiento en el Centro de Tecnificación de Cáceres, a las órdenes de Rafa Castellanos, director técnico de la FEN.

Más tarde, refiere, volvió a su grupo de entrenamiento en el Perú Cáceres Wellness y recuperó su dinámica de entrenamiento, y ya en septiembre, el equipo completo comenzó su preparación para la temporada FEN 2020-2021 disputando Guillermo dos jornadas de Liga.

En noviembre, la Federación Española organizó un control de marcas en la localidad alicantina de Torrevieja, al que la selección absoluta de natación, de la que Guillermo es miembro, participó como equipo, cuajando este un gran campeonato, con récords de España en 400 estilos y 50 libres.

Guillermo Gracia asegura que estas fiestas navideñas, a pesar de ser un tanto atípicas, «las vivo con mucha ilusión, y soy muy feliz porque disfruto mucho en ellas, aunque por el tema de la seguridad y las restricciones echo mucho de menos a mis abuelos, mis primos y mis tíos».

«No podremos hacer como todos los años lo de ir un día a casa de la familia de mi padre y otro a la de mi madre, ya que somos cinco, y nos tenemos que quedar en casa, pero en Nochebuena lo pasamos estupendamente y en Nochevieja espero que también», concluye el campeón cacereño.