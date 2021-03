2-UP Plasencia: Sergio Moya, Genís Balaguer, Diego Cabezola, Juanals, Lolo liberal, Jojo, Alberto Núñez, Borja Encada (Diaby, min.75), Aarón Fernández, Diego Pantoja (Pablo Bueno, min.83) y Kofi (David Albarrán, min.92).

1-Arroyo: Miguel López, David Sánchez, Isaac (Álvaro Parra, min.85), David Gallego, Ricardo, Asier, Javier Jiménez (Jorge Pérez, min.74), Moisés Valencia, Adri (Jorge Salgado, min.88), Javi López y Ángel Carrasco.

Goles: 1-0: min.27, Diego Pantoja; 1-1: min.68: Isaac y 2-1: min.80: Aarón Fernández.

Árbitro: Ignacio Holcer Lovato. Tarjetas amarillas a los locales Borja Encada, Juanals y Diaby. Por los visitantes amarillas a Adri Calle, Asier y Moisés.

Incidencias: Estadio Municipal Francisco Gil. 400 espectadores.

El Plasencia consiguió ante el Arroyo (2-1) tres puntos de oro que le sitúan provisionalmente al frente del grupo, a expensas de lo que haga este domingo el Extremadura B ante el Aceuchal.Para los arroyanos esta derrota les hace casi imposible llegar hasta esa segunda plaza que también permite pelear por subir a la nueva 2ª División RFEF. El partido fue entretenido e incluso vistoso, sobre todo en la segunda mitad, y el triunfo se lo pudieron dedicar los locales a Sergio Noche, con rotura de ligamento cruzado, un diagnóstico que se conoció horas antes del partido.

Comenzó el duelo con un dominio alterno, esperando a ver quién de los dos era el valiente en dar los primeros golpes y en realidad ninguno se atrevió a ello. Por parte placentina tan sólo dos acercamientos que acabaron con disparos fuera, ambos del omnipresente Aarón. Por parte arroyana sobresalían el ex del Plasencia Javi López, veloz, y Ángel Carrasco.

Curiosamente en la parte del encuentro en que el Arroyo estaba decantando la balanza a su favor llegó el gol local. Se consiguió tras un veloz contra que acabó en los pies de Borja Encada que como viene siendo habitual, puso un preciso centro que consiguió rematar a las mallas Diego Pantoja tras un escorzo. Este 1-0 aplacó momentáneamente los ánimos del Arroyo. La única ocasión antes del descanso llegó, como no, de las botas de nuevo de Aarón Fernández, esta vez remató con su izquierda, pero enviando fuera.

Tras vestuarios la banda derecha local empezó a surtir de balones arriba. El responsable, Genís Balaguer, pero se adelantó el meta Miguel López a un Pantoja que entraba con todo.

El primer disparo visitante entre palos llegó en el 56, obra de otro ex local, Adri Calle, fue flojo y a las manos de Sergio Moya. En el 58 Kofi, nunca sabremos si con intención o por error al centrar, mandó el esférico al larguero en lo que pudo convertirse en el 2-0.

El empate llegó tras córner ya que tras saque del mismo y con la defensa local que no supo o no pudo despejar con contundencia, el balón llegó a pies del defensa Isaac que lo envía a la red.

No parecía esperar este mazazo el Plasencia que tuvo minutos de dudas. En ellos Javi López se plantaba sólo ante Sergio, pero se entretuvo y llegó Lolo para despejar Sí supo resolver el incombustible Aarón Fernández en el 80 cuando se impuso de cabeza para rematar un centro llegado desde la banda izquierda. Era un tanto importantísimo y se festejó como tal. El tesoro se pudo escapar en el 93 cuando remató Jorge Salgado por encima del larguero.

HOY, SIETE PARTIDOS y DOS AMISTOSOS. ADEMÁS, DIOCESANO 5-EXTREMADURA JUVENIL 0

Mientras, Un total de siete partidos tendrán lugar este domingo en las fases de promoción y permanencia, ya que la de ascenso comienza el próximo fin de semana, aunque hay los amistosos Cacereño-Don Benito (12.00) y Moralo-Coria (12.00). Este sábado se disputó el Diocesano-Extremadura juvenil, en el que los de Adolfo Senso se impusieron por 5-0, con goles de Patxi Dávila, Víctor Felip, Alberto y Cano, que marcó por partida doble.

En lo que se refiere a la fase de promoción, además del Plasencia 2-Arroyo 1 de este sábado, se juegan dos interesantes duelos: el Extremadura B-Azuaga (12.00) y el Aceuchal-Miajadas (18.00 horas).

En lo concerniente a la fase de permanencia, jugarán los diez equipos que pelearán por evitar los seis puestos que conllevan el descenso a la Primera extremeña. Por la mañana, dos duelos: Calamonte-Llerenense (12.00) y Campanario-Valverdeño (12.15). Por la tarde, Chinato-Trujillo (17.30) y Valdivia-Olivenza y Lobón-Fuente de Cantos, en ambos casos con comienzo a las 18.00 horas.