Abraham, gol y puntazo para el Don Benito en el 92

1-Talavera: Edu Sousa; Vicente (Mario, minuto 82), Góngora, Serrano (Héctor., minuto 70), Juanma; Choco, Chaco, Añón, Dorrio (Rodrigo, minuto 60); Ceberio y Toño Calvo.

1- Don Benito: Sebas Gil; Sosa, Ben Djemia, Ismael Heredia, Álex Herrera; Rafa Mella (Chichilla, minuto 46), Robe Moreno (Joserra, minuto 73), Gonzalo (Trinidad, minuto 85), Manu Ramírez (Konaté, minuto 85); Pepe Artiles y Dani López (Abraham, minuto 75).

Goles: 1-0 (min. 72′): Chaco. 1-1 (min. 92): Abraham.

Árbitro: Montes García-Navas (Comité madrileño). Mostró tarjetas amarillas a Toño Calvo y Góngora por parte del Talavera; y al portero visitante Sebas Gil.

Incidencias: Partido perteneciente all grupo V B de la Segunda División B disputado en el estadio Municipal El Prado de Talavera de la Reina. No hubo público en las gradas por obligación impuesta por las autoridades sanitarias manchegas.

El Don Benito recurrió a la heroica para empatar en la prolongación (1-1). En un choque competido y en el que los porteros fueron los grandes protagonistas con sus intervenciones, el tanto de Chaco en la segunda parte fue neutralizado en el 92 por Abraham.

Tras la victoria la semana pasada frente al Villarrobledo por 1-0, el Don Benito buscaba la primera victoria como visitante en esta nueva temporada. Para ello visitaba la casa del Talavera de la Reina, conjunto que ha ganado todo como visitante pero que no ha puntuado todavía como local. Los primeros minutos fueron de tanteo en el que ninguno de los dos equipos quiso exponer más de lo necesarios. El primer acercamiento llegaría en el minuto 6 con un disparo lateral del Talavera que apenas tuvo peligro para la meta de Sebas Gil. La réplica visitante no se hizo esperar y en el 9 Rafa Mella disparaba desde la frontal a las manos de Edu Sousa.

El Talavera buscaba con balones en largo tanto a Toño Calvo como a Ceberio pero la atenta zaga rojiblanca se mostraba muy segura para secar a los delanteros talaveranos. Al cuarto de hora, nueva oportunidad para los locales con un centro de Manu Ramírez al segundo palo pero ningún compañero logra rematarlo.

La igualdad era reinante en El Prado y el Talavera también pisaba con peligro el área local. Chaco en el 18 tuvo una doble oportunidad pero la atenta zaga del Don Benito logra desviar el peligro. Estaba el Talavera volcado sobre el área local y el francés Selim Ben Djemia despejaba en el 20 un centro peligroso de Choco.

Mandó arriba sus naves Juan García, intentando aprovechar el partido abierto y Rafa Mella en el 24 probó suerte con un potente disparo que volvió a encontrarse a Edu Sousa. Por parte de los de Víctor Cea, Góngora sorprendió a la defensa visitante y su potente disparo se marcha a escasos centímetros de la meta extremeña. También tuvo su ocasión Añón pasada la media hora de partido pero Álex Herrera despejó en el área pequeña antes de que Añón rematase a gol. Tras el vendaval de oportunidades, los últimos diez minutos de la primera parte fueron mucho más calmados.

Para el inicio de la segunda parte, el técnico dombenitense decidió sentar a Rafa Mella y poner en su lugar a Chinchilla. El Don Benito saltó a Los Prados mucho más incisivo que los talaveranos y en el 54 Herrera botó una falta pero desviaba se marchaba por línea de fondo. Los visitantes estaban creando mucho más peligro tras el paso por vestuarios y en el 59 llegaría la jugada polémica del encuentro. Heredia cabeceaba una falta por Manu Ramírez y su gol era anulado por un ajustadísimo fuera de juego muy protestado por el cuadro dombenitense.

El técnico talaverano Víctor Cea no dudó en mover el banquillo ante el agobio visitante y sentó a Dorrio por el delantero brasileño Rodrigo Rodrigues. Tambíen Serrano por Héctor. Y los cambios surtieron efecto ya que en el 68 Añón puso un buen centro desde la banda izquierda que no encuentra rematador dentro del área mientras que en el 72 Chaco lograba adelantar a los talaveranos.El gol fue un jarro de agua fría para el Don Benito.

Juan García necesitaba algo nuevo en el campo e hizo doble cambio dando entrada a Konaté y Trinidad por unos agotados Manu Ramírez y Gonzalo. Apenas quedaban 5 minutos y el empate podría llegar en cualquier momento. El Don Benito tiró de corazón. En el 86 Heredia se levantaba sobre sus marcadores para de cabeza rematar un centro de Sosa que paraba el meta mientras que el delirio llegaría en el 92 cuando Abraham lograba a la heroica el empate que resultaría definitivo.