Acelera el Femenino Cáceres

El Femenino Cáceres mira hacia arriba. No al ascenso. Eso quizás es una utopía. De momento. Pero sí se ve entre los mejores de la Liga Reto Iberdrola en su segundo año en la categoría. Por ahora, es cuarto del Grupo Sur A con dos partidos menos que la mayoría de sus rivales. «Yo no descartaría incluso acabar tercero, al Córdoba lo podemos coger», apunta el técnico Ernesto Sánchez, que cumple su noveno año en el equipo.

Los cuatro primeros de cada grupo se meterán en la fase por el ascenso y, aunque ese es el claro objetivo del Femenino Cáceres, Sánchez no quiere ni pensar en eso aún. Para llegar ahí le quedan ocho partidos y cinco de ellos los jugará en este mes de enero. «Un ritmo poco habitual para el equipo y esta categoría».

Además de las tres jornadas de liga que marca el calendario, recuperará los dos partidos aplazados, La Solana el día 20 y el Granada el 31. Al conjunto nazarí se enfrentará dos veces seguidas, pues lo recibe el 24. «Ida y vuelta, como si fuera Copa del Rey», bromea el técnico.

La primera parada del conjunto cacereño será este domingo ante el líder Pozoalbense. Y el 17 jugará contra el Córdoba, rival directo por esa tercera plaza.

Una acción del Femenino Cáceres-Pozoalbense de la primera vuelta (SILVIA S.F.).

«Me gusta que empecemos el 2021 contra el líder, un campo de césped natural grande, que a nosotras nos beneficia. Para mí, como entrenador, es muy positivo empezar fuerte, que las jugadoras se lo crean, que demuestren lo que han estado entrenando para intentar dar la sorpresa». El Femenino Cáceres jugó su último partido el 20 de diciembre (3-2 al Granadilla Tenerife B) y el plan de trabajo de las Navidades ha sido muy intenso. «Hemos hecho una preparación exigente, hemos apretado las tuercas porque necesitamos un buen fondo físico para aguantar bien todos estos partidos que tenemos por delante».

Balance positivo

Positivo es el balance que hace de la primera parte de la competición a pesar de todos los problemas, que han impedido al equipo, sobre todo, coger ritmo, ya que han sido hasta tres los partidos aplazados, de los que solo ha recuperado uno.

«Pese a no haber terminado la primera vuelta aún, nos faltan los desplazamientos a La Solana y Granada, somos cuartos. Por eso el balance solo puede ser positivo». Ganable es el de La Solana («hay que ir allí a sacar los tres puntos»), mucho más complicado el del conjunto nazarí, quizás el equipo más potente del grupo.

Pero no todo puede ser bueno y Ernesto Sánchez sabe que hay cosas aún por mejorar. «Pasamos el ecuador con nota, pero con cosas por mejorar. Hay que pulir detalles para que no se nos escapen puntos que, a priori, deberían ser nuestros», dice mientras piensa en el empate en Pinilla ante el Málaga (3-3). «Nuestra casa tiene que ser un fortín».

Marta y Andrea en un partido del Femenino Cáceres (SILVIA S.F.).

Mejorar en defensa y seguir con la fortaleza ofensiva son las claves que Ernesto Sánchez marca para alcanzar el objetivo de estar a finales de febrero, cuando termina la primera fase de la competición, entre los cuatro primeros. Después habrá que pensar en un nuevo objetivo en una categoría, la Reto Iberdrola, mucho más igualada que la temporada anterior. «Los recién ascendidos han llegado con la lección aprendida, se han reforzado bien y están dando guerra».

Refuerzos de invierno

El Femenino Cáceres se ha quedado sin uno de sus fichajes estrella del pasado verano, Bárbara Santibáñez, Santi, que se rompió en diciembre el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y no jugará más esta temporada. Está cerca de cerrar a su sustituta, aunque es complicado que pueda ser una jugadora del nivel de la internacional chilena. «Nos han ofrecido muchas jugadoras extranjeras, pero con todo esto del covid el tema de los visados está complicado. Y el mercado nacional es más difícil», explica el técnico, que reconoce que ya tienen apalabrada una jugadora («aún no está firmada») que podría estar ayudando al equipo en una semana. Puede incluso que no sea la única en llegar.