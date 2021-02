Un acelerón necesario

El automovilismo extremeño intenta asomar la cabeza después de un 2020 complicadísimo. El dato que aporta el presidente dela federación autonómica, Marcos Cerezo, es brutal: de las 40 pruebas que había en el calendario solo se pudieron disputar tres, dos antes de la pandemia y una después.

«El resto se fueron suspendiendo poco a poco a medida que iba llegando su fecha: por el miedo, por todo en general...», lamenta. Ahora se ha elaborado un calendario similar que hay que ver si se logra cumplir.

Según cuenta Cerezo, los organizadores están «con muchas ganas» y también la Junta de Extremadura le ha mostrado su beneplácito a que las distintas carreras --rallies, autocross...-- puedan disputarse siempre que sea cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias. «Si se cumplen los protocolos, están por la labor», asegura. Sí reconoce que hay «más dudas» en los ayuntamientos, «que es más normal que estén preocupados por sus vecinos. Un evento así te trastoca el día a día y mueve gente. Piensan que quizás no es el momento de hacer nada de esto».

Se intentará pues recuperar citas míticas para el deporte extremeño, como el Rally de la Vendimia --que tuvo que aplazar su quincuagésima edición--, el Rally Norte de Extremadura o la Subida a Feria. «En Extremadura la afición que hay por el mundo del automovilismo es enorme, focalizada en Almendralejo, Plasencia y últimamente mucho Jerez», presume Cerezo.

El reto de Tentudía

Así es que se están ultimando los detalles para que el día 20 se pueda disputar la Subida a Tentudía, una competición también emblemática que, si finalmente logra el visto bueno, tendrá que adaptarse a las circunstancias. «Estoy tirando con toda la fuerza del mundo para que podamos hacerla», reitera el presidente federativo, deseoso de que sea un mensaje para que «los organizadores tomen el rol positivo, darle otro cariz al 2021, que no acabemos con la cabeza tan agachada como el 2020».

Cerezo, almendralejense de 42 años, acaba de ser reelegido para una presidencia que ocupó en 2017. Ya llevaba unos años en la federación colaborando. Pero estuvo a punto de no presentarse a la vista de las complicaciones que se producen un día sí y otro también. «Continué por el equipo que tengo: un grupo de gente joven, con un conocimiento muy profundo del automovilismo, muchas ganas y muchas ideas. Trabajar en un ambiente tan bueno es muy motivador», resume.

Hasta cuenta que «llegué a decirle a mi gente que no me apetecía seguir. Es difícil estar en federaciones como la nuestra, que no tienen el cargo remunerado y nos llevan mucho tiempo, aunque nos apasione el deporte».

Según sostiene, una de sus ambiciones cuando se hizo cargo hace cuatro años fue «intentar quitar la imagen que tenía la gente del automovilismo». «Somos de lo más respetuosos, súper estrictos con las normas de circulación. No estamos relacionados con los cafres y con las locuras, con lo malo de los accidentes de tráfico. Antes solamente salíamos en la prensa si había algún atropello al público de un rally. Creo que hemos conseguido quitar esa imagen que había de nosotros», opina.

Muchas esperanzas las tiene puestas en el piloto chinato Miguel Grande, el ‘niño prodigio’ del automovilismo extremeño, que con 18 años ya ha disputado grandes competiciones nacionales. Hay quien ve en él una futura estrella: «Puede llegar lejos. Es súper maduro. Sabe lo difícil y caro que es el mundo del motor. Me encanta como persona y como piloto».