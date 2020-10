La actual junta directiva del Villanovense seguirá hasta final de temporada

El Villanovense sigue sin nadie que quiera hacerse cargo de la dirección del club, por lo que la actual junta directiva continuará, en principio, hasta final de temporada como comisión gestora. Entonces se abriría de nuevo un proceso electoral para elegir definitivamente a un nuevo presidente que sustituya a José María Tapia.

En una nota de prensa remitida por el club, ha informado que ante la ausencia de candidaturas en el último proceso electoral una asamblea extraordinaria de socios ha acordado por unanimidad una serie de acuerdos que faciliten la gestión de la entidad serona al menos hasta el final de la campaña deportiva.

En este cónclave se acodó modificar los estatutos del CF Villanovense en lo relativo al vacío legal existente ante la posibilidad no contemplada de ausencia de candidaturas en un proceso electoral a la presidencia del club, como ha ocurrido en estas elecciones, procediendo a una nueva redacción y posterior aprobación en asamblea extraordinaria convocada al efecto.

También se acordó "prorrogar el mandato de la junta directiva que finalizó su legislatura al final de la temporada 2019-2020, en calidad de comisión gestora, con todas las atribuciones y funciones reflejadas en los Estatutos del Club, hasta la finalización de la temporada 2020-2021”.

Con respecto al inicio de un nuevo proceso electoral los socios han acordado “convocar nuevas elecciones a la presidencia del CF Villanovense a la finalización de la presente temporada, salvo que la comisión gestora decida su convocatoria durante el transcurso de la misma”.

Después de 12 años al frente el grupo encabezado por José María Tapia no se encontraba con fuerzas para seguir otros cuatro años más al frente del club al final del verano, de ahí que decidieran no presentarse a la reelección. El problema ha surgido cuando nadie más ha querido hacerse cargo del club. A pesar de esta situación la entidad ha seguido funcionando con normalidad en todos sus estamentos y la actual comisión gestora parece comprometida a no dejar el club hasta que no se encuentre una solución.