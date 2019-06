Adolfo Muñoz no seguirá como entrenador del Cacereño

Adolfo Muñoz no continuará en el Cacereño. El técnico de Pueblonuevo del Guadiana asegura que el club verde le ha ofrecido seguir, pero que él ha decidido no aceptar la propuesta. "Quiero comunicar la decisión de no continuar en el CP Cacereño la próxima temporada, a pesar de la oferta de renovación, la cual agradezco", ha apuntado en su cuenta de la red social Twitter. "Después de un año complicado, solamente tengo palabras de agradecimiento para todos los fieles aficionados, que son lo más importante de un club", ha agregado.

Hace dos temporadas, Adolfo no logró el objetivo de subir a Segunda B primero cayendo ante el Deportivo B y después ante el Beasaín. En ésta, en la que lo ha vuelto a intentar, el Formentera ha sido el verdugo. El entrenador había apuntado que volvía porque se sentía en deuda y quería subir, pero el objetivo no se ha cumplido.

Ahora el ramillete de entrenadores que pueden dirigir el Cacereño es grande.