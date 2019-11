La afición del Extremadura reta al frío y la lluvia para ir a Santander

En Santander lleva lloviendo de manera ininterrumpida más de 22 días. Para el fin de semana, hay previsiones de agua a mares en la capital cántabra. De allí hasta Almendralejo hay más de 700 kilómetros. El fin de semana apunta a frio y viento por toda España. Pero nada de esto frena a los valientes del Extremadura que han decidido emprender la primera gran caravana de la temporada con destino a los Campos de Sport del Sardinero, este próximo sábado.

Más de 150 aficionados azulgranas han sacado ya entrada para arropar a los leones de Manuel el sábado en Santander. La Federación de Peñas cerró ayer un autocar repleto de seguidores que saldrá de madrugada y se vendrá después del partido. «La gente se ha vuelto a enchufar. Y ya vamos a trabajar para que el autobús salga siempre, sí o sí, en cada desplazamiento», aseguraba ayer a este periódico José Rangel, presidente de la Federación de Peñas del Extremadura.

A ese pelotón de valientes habrá que sumarles los aficionados azulgranas que hay en el norte cantábrico, así como azulgranas y extremeños que viven en tierras próximas como Asturias o País Vasco.

Buenos recuerdos/ El primer recuerdo que tiene la afición del Extremadura de Santander se remonta a 1997 cuando el CF Extremadura ganaba en Primera al Racing 2-3 con golazos de Pineda, Basualdo y Duré. Precisamente es recordado en Almendralejo ese partido por los golazos de Pineda y Pepe Basualdo. El argentino, que ayer habló para la radio del club, confesó que «el Extremadura me cambió de nuevo la vida deportiva. Venía de no jugar en Boca y lo que me pasó allí fue muy lindo. Ojalá algún día tenga la oportunidad de volver». Basualdo es ahora entrenador y, entre sus ayudantes, figura Carlos Alejandro Duré, otra gloria del CF Extremadura.

Seriedad/ Al margen de factores externos se ejercita el Extremadura estos días. Pardo pasó ayer por sala de prensa y, entre otras cosas, dijo que «lo que ya no podemos perder nunca es nuestra identidad. Hacía falta un cambio y lo dimos. El equipo debía reencontrarse consigo mismo y meterse en el camino».

El central azulgrana, que confesó no haber jugado mucho en defensa de tres, opina que el cambio de sistema les benefició: «nos sentimos muy cómodos y seguros, pese a haberlo ensayado poco. Es un sistema en el que atacas y defiendes con mucha gente, pero como todos los sistemas, también tiene sus debilidades».

A Santander volverá Borja Granero, un defensa que fue capitán del Racing y que pasó allí cinco temporadas.