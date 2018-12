Un águila en Almendralejo

Resulta curioso, pero en un campo donde tradicionalmente han predominado los nidos de cigüeña, ahora la seguridad vía aérea está centralizada en un águila: Álvaro Fernández (Arnedo, 13 de abril de 1998). El guardameta riojano se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la buena dinámica del Extremadura durante las últimas cuatro semanas. Durante 15 partidos (14 de liga y uno de Copa), los azulgranas habían sido incapaces de dejar la portería a cero. En las últimas tres semanas, solo un gol en tres encuentros. Y lo más importante: una fiabilidad defensiva y seguridad en puerta que añoraba el Extremadura para crecer en confianza.

«Estaba claro que teníamos un problema defensivo, pero con la llegada de Rodri hemos ganado un rigor táctico muy importante. Veo desde atrás una defensa actuando de manera brillante y unos pivotes muy trabajadores. Veo un equipo más arropado y al que le crean menos ocasiones. Ahora mismo creemos más que nunca en nosotros y creemos que los equipos tienen que hacer las cosas muy bien para hacernos daño». La reflexión es de Álvaro Fernández, el arquero del Extremadura.

A sus 20 años, este portero forjado en la cantera de Osasuna y que está en Almendralejo cedido por el Mónaco, ha sorprendido a todos por su valentía bajo palos, enorme habilidad en línea de gol y una abrumadora capacidad de decidir en décimas de segundo en situaciones muy comprometidas. «Cuando eres joven, lo que necesitas es jugar y de momento Rodri me está dando esa confianza».

Álvaro llegó a Almendralejo buscando los minutos que un grande de Europa no tenía tiempo de darle a corto plazo. En tierras extremeñas ha tenido que ser paciente para tener su oportunidad, pues primero estuvo a la sombra de Manu García. Pero desde que tomó el mando, su figura se ha ido agigantando en cada partido hasta el punto de convertirse en un hombre determinante en la buena racha de los azulgranas.

Responsable

Pese a su juventud, Álvaro parece un veterano más bajo palos. Está enamorado de su profesión y confiesa que está toda la semana analizando a los rivales, sus lanzadores de faltas y penaltis y sus posibles situaciones de peligro sobre portería. En Tenerife, una estratosférica parada suya a los pies de Nano Mesa salvó un punto para el Extremadura. «Fue una jugada muy rápida. Parte de esa parada es fruto de la colocación, que me hizo llegar a los pies del jugador». El portero destaca el nivel defensivo de su equipo a la hora de defender el balón parado y confiesa que «me gusta que la gente joven y los niños puedan ver que porteros de estatura media o un pelín baja también se pueden hacer fuertes en balones aéreos. Con valentía y decisión se puede. Y con personalidad. Son decisiones que se toman en décimas de segundo». Lo dice un portero que, por arriba, está demostrando ser un seguro de vida.

Ambicioso

El guardameta de Arnedo es, por naturaleza, un portero voraz, con mucha hambre de seguir creciendo. Sus últimas actuaciones no están pasando desapercibidas para Luis de la Fuente, seleccionador sub-21. Con la Rojita ya fue internacional en categorías sub- 18, 19 y 20, pero le falta el paso previo a la absoluta. «Claro que me encantaría y uno trabaja para ello. De la Fuente me conoce bien porque fue él quien me hizo debutar con la selección. Ahí es verdad que hay una gran competencia con porteros mayores que yo. Ahora me tengo que centrar con mi equipo y si hay buenas actuaciones puede llegar el momento. Me encantaría representar a España en el Europeo».

Antes de que todo eso ocurra, Álvaro tiene una cita crucial este domingo ante el Nástic de Tarragona: «Creo que es el partido más importante en lo que va de temporada. Venimos en buena dinámica y el Nástic no, pero ojo a las sorpresas que hay. La afición puede llegar a pensar que les vamos a pasar por encima y, si pensamos eso, el Nástic llegará y nos ganará. Cuidado con eso. Es un partido vital», advierte.

De momento, el ‘Águila Rioja’ seguirá volando en los nidos del Francisco de la Hera para forjar más puntos en azulgrana. Y quien sabe, si más adelante, podrá volar más alto.