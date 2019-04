Aire retro para el centenario

El Cacereño está de fiesta. Por eso ayer, al menos durante unas horas, se olvidó de lo meramente deportivo para celebrar que el 18 de abril cumplirá cien años, cifra que poco más de 60 clubs han alcanzado en España. El inicio de los actos del centenario fue como un paso atrás, a un fútbol de otra época al que trasporta inevitablemente la camiseta del centenario, una zamarra de color verde oscuro, con la bandera de Cáceres en la parte posterior, líneas blancas y doradas y un acordonado en el cuello que quizás le impida ser utilizada en partidos oficiales. O puede que no. El Leganés, que celebra este año su 90 aniversario, jugó el pasado domingo ante el Getafe con una camiseta con cordón en la misma zona.

Donde sí parece seguro que el CPC pueda utilizar su nueva camiseta será en un amistoso y la reserva para el próximo Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad que está previsto se celebre durante la próxima pretemporada.

El punto de partida del centenario estuvo en el Ayuntamiento de Cáceres, en el salón de plenos, donde el club entregó a la alcaldesa la nueva equipación. «Hoy es un día precioso para la ciudad», dijo Elena Nevado, que cree que esta efemérides deber servir para «poner en valor lo que significa este club para la ciudad». También que el equipo no vuelva a pasar dificultades, «que no tengan problemas para cobrar», y agradeció a Carlos Ordóñez –al que se dirigió como «querido presidente»– su paso al frente para asumir el reto «de poner el club donde se merece. Queremos subir de categoría y estamos en las mejores manos. Lo mejor está por llegar», concluyó la regidora.

El mejor regalo del centenario será, reconoció Luis Jaime Puebla, director general, el ascenso a Segunda B. «Tenemos la mejor plantilla y el mejor cuerpo técnico; no me preocupa ser o no campeón, lo que me preocupa es ascender. Y si no se consigue, el primer culplable será yo», dijo él para agradecer también el apoyo de Carlos Ordóñez, que el próximo mes podría convertirse en presidente del club: «Sin él esto hubiera sido imposible».

Los actos comenzaron ayer y está previsto que se prolonguen hasta el 18 de abril del 2020, según desveló Puebla. Además de la presentación de la camiseta oficial, por la tarde en la Plaza Mayor se jugó un torneo de zagalines entre ocho equipos y colegios de la ciudad, los jugadores Alberto Delgado, Neto y Bernabé firmaron autógrafos y la radio oficial del club emitió un programa especial con antiguos futbolistas. El día grande será el próximo 18 de abril, día de Jueves Santo, aunque el Cacereño prefiere ir desvelando poco a poco en qué consistirán las diferentes actividades del centenario.