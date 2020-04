Ajedrez confinado

Esto no para. Los numerosos niños y niñas de la cantera del Club de Ajedrez Magic Extremadura no están dejando de practicar su afición favorita durante estos días de parada obligada, y continúan entrenando y jugando al ajedrez. Pero no lo hacen asistiendo a la sede del club ni yendo a los torneos habituales, sino que están sorteando este parón a través de Internet, aprovechando las múltiples posibilidades que la Red ofrece al ajedrez, un juego que se ha adaptado maravillosamente a las nuevas tecnologías.

Bajo la dirección del Gran Maestro y director de la Escuela del Magic, el segedano Manuel Pérez Candelario, olímpico español, más de cincuenta jugadores del club de toda Extremadura (la gran mayoría de ellos jóvenes de la cantera, algunos muy pequeños), están entrenando a través de plataformas digitales de enseñanza de ajedrez en tiempo real, donde estudian aperturas, analizan partidas y resuelven problemas de ajedrez. Y se han incorporado además a un grupo de jóvenes de España y Portugal que ya entrenaban digitalmente con Pérez Candelario, lo que conlleva incluso que puedan relacionarse con otros talentosos jugadores de fuera de Extremadura.

Y como el ajedrez además es competición, estas plataformas también permiten la organización de torneos on line, que no tienen nada que envidiar en emoción y competitividad a los torneos presenciales, y donde los jugadores tienen un tiempo determinado para jugar.

De esta forma, según ha informado el club extremeño, ascienden en la clasificación según sus resultados, y se aprovechan además de la ventaja de poder estudiar sus partidas (viendo los aciertos, los errores y las mejores jugadas, siempre bajo la supervisión de Pérez Candelario), a través de potentes motores de análisis que hoy en día alcanzan casi la perfección ajedrecística.

Diversión

Estudian ajedrez, juegan, compiten con seriedad, «pero también charlan, bromean, y en definitiva pasan este periodo que les ha tocado vivir de una manera provechosa y divertida», comenta el Magic en un comunicado en el que resalta lo positivo de esta actividad, que está teniendo gran respuesta.

Los jóvenes talentos del Magic están alcanzando grandes niveles de excelencia ajedrecística en los últimos años, intentando emular los pasos de los mayores que han alcanzado en 2019 el título de Campeones de España, entre otros éxitos.

A los numerosos éxitos alcanzados en los Juegos Deportivos Escolares de Extremadura (Judex) en la fase zonal, de la que está pendiente la fase regional, se suma la gran actuación del equipo Promesas Magic, integrado por jóvenes todos ellos de dieciséis años y menores, que en la Primera División Extremeña (la inmediatamente inferior a la División de Honor) están dando la sorpresa y ocupan a falta de la última y aplazada jornada de liga, un brillantísimo primer puesto.