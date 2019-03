El Al-Qázeres activa la cuenta atrás en su lucha por el playoff

Un mes le queda a la fase regular de la Liga Femenina Dia, un mes le queda al Nissan Al-Qázeres Extremadura para conseguir su objetivo y meterse por primera vez en el playoff. Inicia esta recta final fuera de los ocho primeros, pero dependiendo de sí mismo para acabar donde se propone. Para ello, cinco finales, tres de ellas en casa. Y la primera es la de esta noche ante el Embutidos Pajariel Bembibre (20.45 horas, pabellón Serrano Macayo), un rival ante el que las extremeñas deben poner fin a su racha de dos derrotas seguidas en liga.

La Copa de la Reina ya solo es un difuso recuerdo en el Al-Qázeres. «De eso ni me acuerdo», dice el técnico Ángel Fernández, que para hoy mantiene la duda de Paula Ginzo. La pívot internacional se ha perdido ya dos encuentros de liga (los dos con derrota de las cacereñas) y también el duelo de cuartos de la Copa. «Creo que no va a estar. Y si al final está, será simplemente para ayudar». No quiere arriesgar, lo tiene claro el preparador, que ante todo mira por la salud de la jugadora. «Hasta que no esté bien es preferible que no fuerce, porque se puede agravar».

Hay más jugadoras tocadas, como Gaby Ocete y María Romero, aunque en principio no peligra la participación de ninguna. Lo que sí ha provocado esto ha sido una difícil semana de preparación, con solo siete u ocho jugadoras disponibles. «Hemos tenido que ingeniarnoslas para poder realizar buenos entrenamientos y jugar cinco contra cinco ante equipos masculinos», contó ayer Fernández. «Con el roster que tenemos hay que dosificarlas para que compitan bien los 40 minutos».

Bembibre, a quien ya ganó el Al-Qázeres en la primera vuelta (58-64), es un equipo que basa su fortaleza en la defensa. «Presionan a toda cancha y está ahora en su mejor momento de forma», relata Ángel Fernández. «Han tenido paciencia para construir el equipo. Su objetivo era la permanencia, la tienen casi segura e incluso tienen aún opciones de entrar en el playoff». Una victoria del Al-Qázeres le permitiría casi eliminar a un rival de la lucha por meterse entre los ocho primeros, algo que no preocupa al técnico. «Lo importante es que dependemos de nosotras mismas».

Ese factor de depender de sí mismo tiene que aportar tranquilidad al Al-Qázeres, aunque no resta ni un ápice de tensión. «Quiero tensión, pero no presión» «Tenemos que saber dónde están los defectos del equipo rival, saber cómo defender sus sistemas de ataque, no excitarnos en momentos importantes, porque la excitación es igual o muy parecida a la ansiedad; el exceso de ganas se convierte en ansiedad», explica el preparador, para quien es clave manejar emocionalmente bien estas situaciones.

Para conseguir los objetivos la afición es clave. Y Fernández se congratula del acuerdo entre el Nissan Al-Qázeres y el Cacereño. «Ojala hubiera más acuerdos así, incluso entre equipos de baloncesto, sería ideal». Los socios del CPC podrán adquirir hoy dos entradas al precio de una. Lo mismo le sucederá a los del Al-Qázeres el domingo para el partido de fútbol del equipo de Tercera.