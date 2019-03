El Al-Qázeres se aleja del playoff

¿De verdad cree PETERETE que el club ha hecho bien las cosas este año? ¿Un equipo de máxima división se puede presentar a un partido con 8 jugadoras? ¿Fichar "estrellas" y mantener a jugadoras muy veteranas que no dan la talla a costa de hacer una plantilla equilibrada es defendible? ¿Darle los galones a una jugadora por encima del entrenador soluciona los problemas? Por cierto, ¿cuantos puntos metió ayer la susodicha? PETERETE me dirá que soy un supuesto opinador de ignorancia atrevida , pero un poquito de autocrítica no vendría mal. Quizá lo que ha podido pasar es que a alguien le ha podido el EGO a la cabeza. Curiosa imagen hace unos días en la tele de un conocido EX del club hablando en la cancha con el entrenador nada más perder el partido. Curioso todo.