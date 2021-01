El Al-Qázeres, baqueteado en problemas

Dos jugadoras, Merve Aydin y Mariella Fasoula, se han marchado del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en la última semana, una para unirse a la versión turca de ‘Supervivientes’ y la otra para recalar en el Clarinos La Laguna. Ambos asuntos parece que acabarán en los tribunales porque el club cacereño quiere hacer valer sus derechos hasta el final. Experiencia tiene en encarar conflictos: en seis años en la Liga Femenina ha afrontado algunos al tiempo que resolvía con solvencia el objetivo de la permanencia. Ahora, todavía fuera de peligro con cinco victorias, se le viene otro desafío. Este es un repaso histórico de los múltiples sobresaltos vividos en la máxima categoría.

2014-15

La campaña del debut en la máxima categoría fue la única en la que se terminó bajando, un destino fatal que resultaba difícil de imaginar cuando se estrenó competición con una victoria a domicilio ante el Gran Canaria. Solo un triunfo más en la primera vuelta mientras se cambiaba inútilmente la plantilla. La primera en salir fue Afure Jemerigbe, que se negó a jugar los segundos finales de un partido decidido, y le seguirían el fichaje estrella, Lady Comfort, y la capitana Carla Nascimento. Las sucesivas llegadas de Nina Bogicevic, Karla Gilbert, Fatou Dieng y Jennifer George no resolvieron nada y, para colmo, Andrea Vilaró se rompió la rodilla en la recta final.

2016-17

El regreso se produjo de forma bastante feliz, empezando por la primera clasificación para una fase final de la Copa de la Reina cuando era más difícil que ahora (la jugaban los seis primeros de la primera vuelta). Sin embargo, la temporada se hizo larga y no se consiguió entrar en los ‘playoffs’. Además, hubo un par de desplantes públicos de jugadoras como Irena Vracic y Duby Dacic al entrenador, Jacinto Carbajal, y esta última no terminó la temporada, traspasada a un club turco. Además, Nascimento, que había regresado, se fracturó el brazo y no pudo jugar en la segunda vuelta.

2017-18

Otra vez de más a menos. Las actuaciones de las norteamericanas Alexis Jones y Shayla Cooper impresionaron en los primeros encuentros, pero particularmente los reiterados actos de indisciplina de la pívot enturbiaron el ambiente demasiado rápido. Jones, que hace un mes ha vuelto al Al-Qázeres, jugó tan bien que salió con destino a Israel en plena temporada por una potente oferta económica. Entre Brooque Williams y Laura Quevedo, que llegaba con la vitola de medallista olímpica, no llenaron su hueco en el juego exterior y otra vez se hizo todo muy largo.

2018-19

Hubo relevo aquel verano en el banquillo y Carbajal, que llevaba siete años en el puesto, dio paso a su ayudante, Jesús Sánchez. Se hizo el esfuerzo de contratar a dos jugadoras muy ‘top’ de la Liga Femenina, Gaby Ocete y Paola Ferrari, pero ambas no conectaron con el técnico y el ambiente se volvió tóxico por momentos. Además, Shacobia Barbee y Paula Ginzo se lesionaron de gravedad. Aun así, se llegó a la fase final de la Copa de la Reina, en la que Ángel Fernández ya ocupó el puesto de Sánchez. La medida pacificó algo la situación, pero apenas se consiguieron dos victorias bajo su mando. Y en el último partido, Akela Maize dio un susto monumental con su repentino desmayo.

2019-20

Ricardo Vasconcelos se hizo cargo del equipo, que por presupuesto volvía a verse en la lucha por la permanencia, y su nombramiento pareció un acierto en el primer tercio liguero, cuando una serie de inesperadas victorias con un juego arriesgado resultaron un gran impulso. Después empezaron a atisbarse demasiadas grietas, con derrotas abultadísimas. El único movimiento en la plantilla, Josefin Vesterberg por Khadidiatou Diouf, no solucionó nada. Nunca se sabrá si, de no haberse producido la ‘amnistía’ por la pandemia, se hubiese logrado la salvación. El equipo estaba fuera de los dos últimos, pero tenía peor calendario que el Zamora, su máximo rival, al que solo sacaba una victoria de ventaja.



2020-21

El jaleo se inició ya en verano, cuando diferencias entre la directiva y Vasconcelos llevaron a este último a dimitir faltando cinco días para el inicio del trabajo. Volvió de urgencia Carbajal, que heredó la plantilla diseñada por el portugués. Ya solo quedan cuatro jugadoras de las nueve que empezaron: Ana Hernández está de baja ‘sine die’ tras ser operada, Becca Hittner fue sustituida por Alexis Jones, María Romero buscó minutos en el Barakaldo, Merve Aydin abandonó por el momento el baloncesto para dedicarse a los ‘realities’ y Mariella Fasoula ya está en Tenerife, adonde se marchó sin haber abonado su cláusula.