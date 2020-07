Al-Qázeres, Cáceres, Miralvalle, Torta del Casar y Sagrado, adelante

No saltó la sorpresa y Al-Qázeres, Cáceres Patrimonio, Miralvalle, Torta del Casar y Sagrado Corazón jugarán en las competiciones nacionales que querían. Ayer al mediodía, la Federación Extremeña de Baloncesto recibió los últimos documentos que permitían formalizar las inscripciones. Ninguno de los clubs apuró hasta el último momento. El que no presentó la documentación fue el Adepla Plasencia, que no repetirá experiencia en EBA. Tampoco habrá representación en la provincia de Badajoz.

El Al-Qázeres competirá por quinta temporada consecutiva en Liga Femenina Endesa, la élite del baloncesto femenino español. Una más, la sexta, serán las campañas que el Cáceres Patrimonio dispute, seguidamente, en la LEB Oro. Los dos conjuntos anunciarán los primeros nombres en las próximas horas. Se espera que comiencen con las renovaciones, lideradas por los entrenadores, que repetirán, tanto Ricardo Vasconcelos (Al-Qázeres) como Roberto Blanco (Cáceres).

Miralvalle debutará en Liga Femenina 2 y permitirá que Extremadura esté representada en las dos mejores categorías del baloncesto femenino nacional. Lo hará en una competición que aumenta a 42 equipos, divididos en tres grupos. En total, 14 equipos y un grupo más que hasta ahora. Aún se desconoce en cuál estarán. Lo que sí se conocen son algunos nombres con los que contarán. Seguirá el entrenador, Raúl Pérez, y las jugadoras Alicia Morales, Celia Rodríguez y la estadounidense Stacia Robertson.

El Torta del Casar, filial del Cáceres, volverá a jugar en una Liga EBA a la que se une el Sagrado Corazón. Ninguno de los dos ha oficializado nombres. La Federación Española de Baloncesto tampoco ha informado de muchas de las características que tendrá la próxima campaña. Lo único que ha anunciado es el aumento de dos de los cinco grupos con los que cuenta la categoría. En ninguno estará el Adepla, que finalmente decidió no inscribirse.

En declaraciones a este diario, Jorge Santos, secretario general de la FEXB, ha hecho hincapié en que «hay que alabar y estar agradecidos al trabajo que han hecho los directivos de estos cinco clubs, y además en estos tiempos más difíciles que vivimos este año». También ha señalado la pena de que Adepla no se haya podido inscribir y de que la provincia de Badajoz no cuente con representación en ninguna de las categorías nacionales.

Una vez confirmada la liga en la que saldrá, el Al-Qázeres empezará a oficializar en las próximas horas los nombres propios. Será turno de las renovaciones, tanto la del entrenador portugués Ricardo Vasconcelos como la de la escolta placentina María Romero. Después, será turno de fichajes como el de la base Irene Lahuerta (Zaragoza), la base escolta con experiencia en EEUU Ana Hernández o la interior Vicky Llorente (Bembibre).

Mientras, en el Cáceres lo más inmediato será confirmar públicamente la renovación del técnico, Roberto Blanco, para la que no hay duda alguna. El ‘caballo de batalla’ se llama Luis Parejo. Que se quede o no el capitán sigue sin estar claro aún.