El Al-Qázeres le da el balón a Alexis Jones

Alexis Jones es la gran novedad del partido que disputa este viernes (18.30 horas) el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en la pista del Kutxabank Araski. La llegada de la escolta norteamericana, que dejó un recuerdo inmejorable en su anterior etapa en el club cacereño (2017-18), puede marcar un antes y un después en la temporada, que vive la primera jornada de la segunda vuelta.

En la lucha por amarrar la salvación, Jones dará y quitará, es obvio, pero ha traído un nuevo halo de esperanza. Se trata de una jugadora eminentemente ofensiva, capaz de generar gran cantidad de puntos de distintas maneras: tiro exterior, penetraciones… En su ‘debe’ está que no tiene el perfil físico de la alero a la que sustituye, Becca Hittner, con lo que a nivel defensivo el equipo deberá redefinir algunos aspectos. También hay que ver cómo ‘casa’ con el resto de sus nuevas compañeras y cómo se reparte el balón, preferentemente con la que es su mejor anotadora, Eleanna Christinaki, que actúa en su misma posición.

Jacinto Carbajal elogió la actitud de la norteamericana y su predisposición a suponer un revulsivo deportivo y anímico en el vestuario. «Perdemos la figura de un alero alto como era Becca Hittner, pero hasta que no empiecen a pasar partidos no vamos a saber cuánto vamos a echar de menos esa figura. Por otro lado, ganamos a una jugadora muy vertical, con mucha amenaza. Con Becca nos faltaba algo de valentía, de puntos. Alexis puede generar para las compañeras y no va a tener complejos en tirar cuando se necesite. Nuestro perímetro va a cambiar bastante. Espero que en la balanza ganemos», aventuró el técnico del Al-Qázeres el miércoles.

VICKY LLORENTE, AL ‘3’

Su ‘solución’ para el puesto de ‘3’ será eventualmente Vicky Llorente, que ha actuado ahí en ocasiones puntales siendo más bien una ‘4’. «Podemos tirar de ella», deseó, preocupado por la cortísima rotación de la que dispone en los últimos encuentros: apenas siete jugadoras más María Romero, que posee un papel residual. En el pabellón de Mendizorroza tampoco estará Manuella Hatchi a la espera de que mejore su rodilla dolorida.

Enfrente estará un Araski que, enjuició, «está un poco por debajo de lo que se puede presuponer», pero del que destacó que «han ido progresando y en casa se han mostrado muy fuertes. Pierden de poco con Gernika, Girona y Valencia. Los partidos de mitad de tabla y los de abajo los han conseguido ganar». La excepción fue la jornada inaugural en el Multiusos, un 78-62 en lo que fue probablemente el mejor partido de las cacereñas esta temporada.

No faltan nombres importantes en un equipo que profundo calado español (son internacionales María Asurmendi, Laura Quevedo y Tamara Abalde) y eso que recientemente se ha marchado Anna Cruz al Casademont Zaragoza. Perdieron a Anna Cruz, pero acaban de incorporar a la ucraniana Valeriya Berezhynska, procedente del Quesos El Pastor Zamora. «Les va a dar un plus por dentro, donde tenían una rotación escasa quizás. Es una pívot de garantías», analizó Carbajal, que puso el acento en la necesidad de lograr la primera victoria fuera de casa. «Es una asignatura pendiente. Hay que hacerlo si queremos conseguir la permanencia. Para llegar a las 8 o 9 victorias hay que sacar alguna a domicilio. Esta es la primera oportunidad», indicó.