El Al-Qázeres se encomienda a su nuevo entrenador ante el Girona

El Nissan Al-Qázeres Extremadura intenta cerrar cuanto antes su semana más complicada de la temporada: la que ha supuesto la salida de su hasta ahora entrenador, Jesús Sánchez, que ha sido sustituido por Ángel Fernández. El nuevo técnico debutará hoy en uno de esos partidos casi imposibles: la visita del líder, el Spar Citylift Girona, al pabellón Serrano Macayo (18.00 horas).

El club busca salir lo menos dañado posible de su tensa situación interna, que se mezcla al tramo más empinado del calendario, con varios partidos consecutivos ante los ‘grandes’ de la Liga Dia que llegaron tras dos derrotas fuera de guión frente a Ensino y Ferrol.

Estas perturbaciones han dejado por ahora al equipo fuera de la zona de ‘playoff’, una carrera que espera retomar en breve. Fernández aceptó con naturalidad el reto de meterlo entre los ocho primeros «y competir ante el Perfumerías Avenida en Copa», añadió. Está intentando extender su ideario durante estos días para encararlo con más garantías. Por ahora mantiene un talante no rupturista respecto a la etapa anterior y, al menos en sus declaraciones, sumamente pacífico.

De momento, y esto es de manual, lo que ha hecho es elogiar a sus jugadoras («hemos entrenado con buena actitud. Lo más importante es que tenemos que creer que podemos competir a Girona») y hasta reconoció ayer haberse reunido con Jesús Sánchez, al que elogió. «Ha habido una cosa fundamental: en ningún momento ha habido una mala palabra contra nadie, ni contra jugadoras ni contra nadie de la directiva. Me ha ayudado mucho la información que me ha dado. A lo mejor de baloncesto no entenderé, pero de caras sí, porque han pasado muchas por mi vida. Me dejó la sensación de que es una persona honesta que quiere mucho al club», comentó.

«SITUACIÓN TORMENTOSA» / Con las jugadoras se ha esforzad o especialmente en «explicarles cuál es su rol», reiterando que no quiere refuerzos. «Tengo que hacer válida esta plantilla», zanjó, señalando que sería «una imprudencia» cambiar todo el trabajo táctico realizado hasta ahora. «Ha habido cosas buenas, sobre todo en ataque, y vamos a seguir haciéndolas. Sí hay que ajustar algunas cosas en defensa y mejorar temas como el rebote y las pérdidas de balón», explicó.

Fernández soltó que «no hay tiempo para lloriquear» y que «el club lo lleva gente humanamente ‘de diez’, que ha sufrido en un momento dado con una situación algo tormentosa que ha habido». A nivel interno, dijo que «hay que estar dispuestos para todo y tener soluciones previstas. En cualquier grupo humano siempre puede haber discrepancias y roces. Ahora todo es perfecto y fenomenal, pero tenemos que ir día a día y ver cómo va evolucionando».

También trató de expandir optimismo, pese a los elogios al Girona, del que llegó a asegurar que le gusta más que el Perfumerías Avenida como equipo “desde el respeto y sin entrar en presupuestos”. «Nos preocupa todo. Es un equipo muy completo, tiene talento, puntos y defensa tanto en el juego exterior e interior, con muchísimo equilibrio», analizó.

Para tener opciones de dar la sorpresa, su receta fue «no permitir segundas, terceras y cuartas opciones de tiro, intentar correr porque sufren en el balance defensivo y buscar el equilibro interior-exterior». Solo por ver a una leyenda como Laia Palau (39 años de materia gris baloncestística) merecerá ir al Macayo.