El Al-Qázeres ficha a la escolta francesa Manuella Hatchi

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura ha cerrado el fichaje de Manuella Hatchi. Francesa de 25 años (cumple los 26 el próximo 20 de de noviembre), mide 1,74 y actúa en la posición de escolta, en la que el equipo necesitaba claramente ayuda por la baja por lesión de Ana Hernández. "Se caracteriza por ser una jugadora rápida, potente físicamente, que también puede anotar de tres", la define el club en un comunicado.

Procede del Charnay Basket Bourgogne SUD, de la Liga 1 Francesa, donde promedió 3.4 puntos, 0.8 rebotes y 0.4 asistencias en 10.8 minutos (10 partidos). La temporada anterior (18/19), formó parte del Basket Club Saint Paul Rezé de la segunda división gala (11,4 puntos, 4,2 rebotes y 2 asistencias en 27,7 minutos). Se la espera en Cáceres en las próximas horas para ponerse bajo las órdenes de Jacinto Carbajal y conocer a sus compañeras. Si supera los reconocimientos médicos y tiene la documentación en regla, podría debutar el próximo sábado en la visita al Movistar Estudiantes.

El Al-Qázeres no ha especificado si se trata un contrato temporal a prueba o garantizado hasta final de temporada, pero lo cierto es que llevaba una semana buscando una sustituta de Ana Hernández, que con molestias en una rodilla no ha podido debutar en la Liga Femenina Endesa. El diagnóstico de lo que le sucede exactamente no se ha hecho oficial, pero no es una rotura y las primeras estimaciones sitúan en dos meses su ausencia.

La plantilla se le había quedado muy corta a Carbajal, que apenas había utilizado a siete jugadoras en los tres partidos disputados. La octava, María Romero, que actúa en la misma posición de Hatchi y Hernández y tiene ficha del filial, solo ha estado en pista un total de 6 minutos 43 segundos.