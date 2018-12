Al-Qázeres, a ganar y olvidarse

Tarde decisiva para el Nissan Al-Qázeres Extremadura. Una victoria ante el Araski (19.00 horas, pabellón Serrano Macayo) le dará virtualmente la clasificación para la Copa de la Reina. Pero no es un ‘cara o cruz’: en caso de derrota seguirá teniendo muchas opciones, aunque tendrá que esperar a que Ensino y Mann Filter, sus rivales más directos por el último puesto en la fase final, no sorprendan el día siguiente a Valencia y Perfumerías Avenida, respectivamente.

La victoria en Zamora el pasado sábado ha dejado bastante despejado el camino hacia Vitoria, sede copera, aunque también tuvo la secuela de la lesión de Shacobia Barbee. Con la rodilla dañada, ayer fue sometida al fin a pruebas y su participación hoy es más que dudosa. Sería una ausencia importante: se trata de la jugadora más valorada estadísticamente de la plantilla.

«Llegamos bien, muy motivados. Ganar en Zamora supuso mucho esfuerzo, mucha constancia de creer en el resultado, porque en el primer cuarto se nos puso muy cuesta arriba todo», comentó ayer Jesús Sánchez, el entrenador del Al-Qázeres.

El Araski no atraviesa un buen momento, acumulando derrota tras derrota después de un inicio perfecto de cuatro triunfos consecutivos, pero «nos lo va a poner muy difícil porque es un equipo muy aguerrido. Se intentan basar en la idea de defender fuerte y correr». Mencionó especialmente a la base Izaskun García y a la pívot Ariel Joy Edwards.

Sánchez reconoció que «sería una decepción» no cerrar la clasificación copera en esta jornada o en la siguiente, cuando se visita al Ensino en Lugo. «Estamos trabajando para ello. Nos quedan dos partidos para conseguirlo. Si no es así, no se acabaría el mundo porque habría que seguir trabajando con el siguiente objetivo que sería entrar en los ‘playoffs’», añadió.

También destacó la dificultad de sacar adelante todos los encuentros de la Liga Dia. «Desde el cariño, el que piense que es fácil ganar un partido en esta competición, es que no la conoce. Si realmente alguien pensaba que se gana por tener tal jugadora buena o haber podido fichar a gente que no tenías otros años, estaba equivocado. Solo hay que ver las plantillas de dos equipos recién ascendidos como Valencia y Ensino».

Sin embargo, es curioso el dato de que las cinco victorias que lleva su equipo hayan sido ante equipos peor clasificados y las seis derrotas, ante los que están por encima. ¿Qué pasará contra el Araski, con el que marcha empatado con el mismo balance?

La búsqueda de una mayor regularidad dentro de los partidos sigue siendo el objetivo de las cacereñas, que alternan muy buenos minutos con otros de hundimiento. «Tenemos unos momentos brillantes y de repente descendemos el nivel y la sensación visual es que el bajón es mayor», asumió Sánchez.

El partido se realizará en colaboración con la asociación Arema. Parte de la recaudación irá destinada a regalos y también podrán donarse juguetes.