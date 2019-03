Pese al fiasco del pasado viernes ante el Pajariel Bembibre (una derrota bastante inesperada por 64-71), el Nissan Al-Qázeres Extremadura sigue muy vivo en la lucha por los ‘playoffs’, aunque para ello se puede permitir pocos errores ya. Un nuevo tropiezo esta tarde en la pista del Cadí La Seu (19.45 horas) en otras circunstancias hubiese sido asumible, pero en este caso le complicaría mucho la situación. Casi se vería obligado a vencer en los últimos tres partidos de la liga regular (Zamora, Araski y Ensino) para poder meterse entre los ocho primeros.

No está el equipo de Ángel Fernández en la mejor de las circunstancias para intentar asaltar la pista del cuarto clasificado de la Liga Dia. Está dando síntomas de debilidad interna en las últimas semanas y además vuelve a tener de baja a Paula Ginzo, que ya evidenció ante el Bembibre que no está recuperada. A su ausencia se une la de María Romero , con problemas en la rodilla, por lo que esta tarde solo estarán disponibles ocho jugadoras.

Ocurre esto además ante una plantillas larga y polivalente. El Cadí La Seu, en la montaña ilerdense, es un proyecto que está madurando con sabiduría teniendo a Andrea Vilaró, exjugadora del Al-Qázeres, como mascarón de proa. Se ha convertido en una de las mejores nacionales de la liga con su omnipresencia (10,3 puntos, 4,8 rebotes y 3,8 asistencias en 28 minutos). En el Serrano Macayo las catalanas ya ofrecieron una exhibición, sobre todo en la primera parte (61-74).

AMAGO DE OPTIMISMO / En una situación en la que no abunda el optimismo, Fernández trata de lanzar un mensaje positivo. «Intentamos recuperar al equipo en cuanto a sensaciones. No es fácil entrenar con siete u ocho jugadoras. Jugamos partidos contra equipos masculinos. En cuanto a intensidad hemos ido bien y esperamos que todo eso se traduzca en el partido de La Seu», comentó. Sobre el rival en sí, lo definió como «la revelación» de la competición junto con el Valencia Basket. «Tiene un buen fondo de armario y muchas jugadoras con amenaza de tiro de tres puntos y una defensa muy intensa. Es un estilo de juego que particularmente a mí me gusta», analizó.

Aparte de los problemas físicos, sobre el tapete está también la cuestión anímica en el vestuario. «Las derrotas y la dinámica negativa han afectado, como a cualquier grupo», reconoció el técnico, que prefirió agarrarse a la esperanza. «Vamos a afrontar este partido con una mentalidad muy positiva», añadió, rechazando hacer cuentas respecto a los ‘playoffs’. «¿Para qué? Lo que tienes que hacer primero es ganar y luego ya ver. La cosa no está difícil. Tenemos las mismas opciones que la semana pasada, con más rivales implicados y una jornada menos», apuntó.

Fernández se mostró especialmente preocupado por el deterioro a nivel defensivo mostrado. «En los dos primeros partidos míos aquí estuvimos muy serias y partir de jugar en Sant Adriá, bajamos a nivel de intensidad. Es algo básico. Si no tienes responsabilidad a nivel individual, es imposible», señaló.

MALESTAR CON EL CÁCERES / Por otra parte, en el Al-Qázeres existe malestar por unas declaraciones del presidente del Cáceres Patrimonio, José Manuel Sánchez, a este diario el pasado jueves, cuando, preguntado si su club llegaría algún día a la Liga Endesa, defendía las bondades que tendría la presencia de un equipo de baloncesto extremeño en la élite. «Estamos orgullosas de representar a Extremadura y de pasear el nombre de Cáceres por toda España luchando cada día en máxima categoría nacional del baloncesto, la Liga Dia», tuiteó el club femenino como respuesta indirecta.