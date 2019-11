Hace un año, Paula Ginzo se convirtió en la primera jugadora del Nissan Al-Qázeres Extremadura que recibía la llamada de una selección absoluta. Doce meses después y tras superar una grave lesión, la pívot vuelve con el combinado español, aunque ahora no será la única internacional del equipo cacereño, ya que otras dos jugadoras también acudirán a la llamada de sus equipos nacionales, Laura Ferreira (Portugal) y Bozica Mujovic (Montenegro). A ellas se une el técnico Ricardo Vasconcelos, que es el seleccionador del combinado femenino portugués.

Es el Al-Qázeres más internacional, que tras jugar el sábado contra el Quesos El Pastor de Zamora (19.30 horas) sufrirá el ‘virus Fiba’. El equipo volverá a juntarse el 18 de noviembre con la mirada puesta en el difícil compromiso del siguiente domingo (día 24), la visita del líder Spar Citylift Girona al Serrano Macayo.

CON LA CAMPEONA DE EUROPA / Especialmente ilusionada por la llamada de la selección está Paula Ginzo. España tiene la semana próxima dos compromisos amistosos, ambos ante Francia, en lo que será la reedición de la final del Eurobasket del pasado verano, donde el equipo español fue el vencedor. «Sé que no va a ser fácil jugar», dice la pívot, «estamos hablando de una selección que tiene medalla olímpica, que es campeona de Europa y tercera del mundo. Una selección muy complicada para entrar, pero soy joven y voy a trabajar».

Esta convocatoria tras salir de una dura lesión tiene para Paula Ginzo doble valor, «porque he tenido que trabajar mucho para volver a estar lista, ha sido un verano muy complicado en el que he tenido que trabajar el doble; y porque además han confiando en mí no estando aún a mi cien por cien o al nivel al que tengo que estar», añade la jugadora del Al-Qázeres, para quien esta oportunidad le servirá para trabajar aún con más ganas, «haciéndolo cada día un pelín mejor». Sabe que no tendrá muchos minutos, pero los que tenga, recalca, intentará aprovecharlos al máximo. «Sin nervios, pero con ganas de hacerlo bien».

España y Francia juegan dos amistosos porque ya están clasificados para el próximo Eurobasket que organizarán de forma conjunto en el verano del 2021. Estos dos partidos servirán como preparación para el torneo preolímpico que tiene que disputar el próximo febrero.

DOBLE APORTACIÓN A PORTUGAL / La selección de Portugal se ‘lleva’ a dos integrantes del Nissan Al-Qázeres. Por un lado al entrenador, Ricardo Vasconcelos, que ya era seleccionador luso antes de firmar por el equipo extremeño de la Liga Femenina. Por otro a Laura Ferreira. La alero ya había jugado algunos partidos amistosos con su país, aunque esta es la primera vez que acude para compromisos oficiales. Portugal se enfrenta a Finlandia el día 14 y a Ucrania el 17 en los primeros compromisos de la fase de clasificación para el Eurobasket 2021.

«Empezar bien es muy importante», cuenta Vasconcelos, que asegura que es fácil compaginar el trabajo de entrenador del Al-Qázeres con el de seleccionador de Portugal. «Tengo dos ayudantes y estamos permanentemente en contacto; además, a las jugadoras las conozco de siempre».

A Finlandia cree que se le puede ganar. Además juegan en casa. «Ucrania es más difícil». Es un gran equipo y además deberán afrontar un larguísimo viaje. «Son partidos complicados, pero vamos a tener nuestras opciones», añade Ferreira, dispuesta a «aprender un montón. Me va a servir para continuar mejorando».

Fija en la selección de Montenegro es Bozica Mujovic. Disputó el Campeonato de Europa absoluto del 2017 y ahora acude para la fase de clasificación del próximo. Se enfrentarán a Suecia. «Perdimos contra ellas en el anterior Eurobasket, va a ser un partido muy difícil. Yo voy a darlo todo, representar a mi país hace que me sienta muy orgullosa».