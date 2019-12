El Al-Qázeres no sale del lodo

Sonrojante la actitud y actuación dello equipo. Bien por Ortiz , que cita nombres, que por cierto están en boca de todos. Diouf y Carter no sirven para esta liga, no tienen nivel, además Diouf no es un 5 , la supera cualquiera en rebotes, lo más lógico sería que se fueran a la calle ya. Los de Forasté es casi peor , esta temporada no le dá la gana, sabemos que es intermitente , hacía buenos partidos y otros no tanto, pero siempore aportaba, este año no aporta nada nunca. A la calle también. Medina juega poco pero no destaca, es prescindible . Maria Romero a lo suyo, a las lesiones. Total tenemos exactamente media plantilla que no sirve. Incluso echo en falta a Elena Corrales y a Silvia Romero, tal y como está la plantilla, serían dos refuerzos. Paula, Simms, Ferreira, y Mujovic a pesar de altibajos, y Domuzin para hacer sustituciones SON VAÍDAS. Total me quedo con 5 y las otras cinco a cortarlas. ¿no hay dinero ?. ESE ES EL PROBLEMA, PERO CON ESTA PLANTILLA, SEGURO SE DESCIENDE.