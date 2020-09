El Al-Qázeres, pendiente de las pruebas a Ana Hernández

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura confía en que las persistentes molestias de Ana Hernández en una de sus rodillas no sean lo suficientemente serias como para no poder seguir contando con ella en los partidos. La escolta canaria no ha podido debutar todavía en la Liga Femenina Endesa: ante el Araski el lunes pasado sufría dolores incompatibles con su presencia en la pista, mientras que el sábado, en la visita al_Quesos_El Pastor Zamora, se optó por la prudencia. Y es que se espera a los resultados de las pruebas a las que está siendo sometida para obtener una mayor tranquilidad. Aun así, este lunes se unió al entrenamiento matinal, aunque a ritmo menor que el de las demás.

Hernández está deseosa por ayudar al equipo, el primero a nivel profesional por el que firma después de pasar los últimos cuatro años en la universidad de Hosfra, en el estado de Nueva York. Criada antes de eso en la cantera del Gran Canaria, su gran especialidad es el tiro de tres puntos.

LA CUESTIÓN DE LOS TRIPLES / Quizás su entrenador, Jacinto Carbajal, no la echase demasiado de menos en la victoria de la jornada inaugural, cuando el acierto de sus compañeras fue alto en el lanzamiento de tres puntos (10 aciertos de 19 intentos). Sin embargo, el sábado en Zamora el naufragio fue evidente en este mismo apartado (5 de 21, incluyendo el llamativo 0/7 de Eleanna Christinaki, el gran referente anotador desde el exterior).

Toda la ayuda posible se necesitará este viernes para intentar la sorpresa frente al Perfumerías Avenida de Salamanca, que visita a partir de las 20.45 el pabellón Multiusos. Lo hará después de haber aplazado su encuentro de la segunda jornada frente al Campus Promete.