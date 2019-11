El Al-Qázeres prolonga el parón

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Totalmente de acuerdo Sr. Ortíz, pudimos comprobar la enorme diferencia entre los dos equipos, incluso me dió la sensación de que algunas de las nuestras cuando encaraban a una rival, lo hacía acomplejadas y sin ninguna confianza, realizando tiros forzados y sin criterio. En cuanto al Serrano Macayo..., una vergüenza de escenario, si los anteriores regidores no lo adecentaron, los actuales perecen no tener prisa, las jugadoras y creo que la mayoría de los aficionados queremos jugar en el Multiusos.