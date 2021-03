El Al-Qázeres puede bajar este sábado

67 - Durán Maquinaria Ensino Lugo: Alexandra Stanacev (9), Vega Gimeno (13), Laura Aliaga (13), Helena Oma (7), Chatrice White (6) -cinco inicial- Natalie Van Den Adel (0), Bea Sánchez (9), Alba Prieto (10)

61 - Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura: Alexis Jones (17), Vicky Llorente (9), Eleanna Christinaki (11), Anna Pachurina (4), Irene Lahuerta (4) -cinco inicial- Fiona O’Dwyer (7), Alexa Hart (9)

Marcador por cuartos: 14-14, 41-30 (descanso), 49-44 y 67-61 (final).

Árbitros: Morales, Terreros y Martín. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de la vigesimoctava jornada de la Liga Femenina Endesa disputado en el Pazo dos Deportes de Lugo ante 400 espectadores.

Peleó con uñas y dientes Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en Lugo, pero acabó perdiendo ante un Durán Maquinaria Ensino que encontró en el tiro exterior la manera de zafarse de la zona extremeña (67-61). El equipo cacereño descenderá matemáticamente este sábado a falta de dos jornadas si el Embutidos Pajariel Bembibre derrota al Quesos El Pastor Zamora.

El conjunto visitante sabía que no podía pinchar en Lugo si quería seguir soñando con la permanencia y salió muy enchufado a la pista, con una defensa asfixiante que buscaba cortar la salida de balón de un Durán Maquinaria Ensino que también se jugaba mucho en el envite de ayer, ni mas ni menos que los playoffs. De entrada, la batalla la ganó la necesidad vital de las extremeñas, que consiguieron ahogar el ataque local y abrir una pequeña brecha de cuatro puntos (0-4).

Hasta dos minutos y medio tardaron las gallegas en anotar sus primeros puntos, pero a partir de ahí cambiaron las tornas y ahora era el conjunto visitante el que no conseguía ver aro mientras su rival le daba la vuelta al marcador (6-4, minuto 5). Llorente ponía fin a casi tres minutos de sequía anotadora de las extremeñas e igualaba el marcador (6-6) y a partir de ahí el toma y daca fue constante hasta el final del cuarto, al que se llegaba con empate a 14 puntos.

Ya en el segundo cuarto, el equilibrio se mantuvo durante los primeros dos minutos, pero un rebote ofensivo atrapado por Oma propiciaba un rápido contragolpe local, con triple incluido de Aliaga, que colocaba a las locales con cinco puntos de renta en el marcador (22-17, minuto 12).

No bajaba los brazos el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, que con un buen trabajo en la zona y el acierto de O’Dwyer conseguía igualar de nuevo la contienda (22-22).

La zona de las extremeñas generaba muchos problemas a Durán Maquinaria Ensino, pero las gallegas encontraban en el lanzamiento exterior la solución a sus problemas y un nuevo triple, esta vez de Prieto, las acaba del atolladero. Eso sacó de quicio a las visitantes, que veían como todos sus esfuerzos no bastaban para frenar al rival y pasaban por minutos de dudas. Lo aprovechó a la perfección el conjunto lucense, que de la mano de Prieto y Oma firmaba un parcial de 6-0 que colocaba el 31-24 aún a falta de cinco minutos para el descanso.

Jones daba un respiro a las suyas, pero lo cierto es que con ventaja en el luminoso Ensino supo manejar la situación a la perfección para irse al descanso con una renta de 11 puntos (41-30).

SEGUNDA PARTE / Las cosas se habían complicado, pero Alter Enersun Al-Qázeres no podía permitirse bajar los brazos y salió a por todas tras el descanso. Reordenó su defensa el conjunto extremeño y trató de asegurar sus lanzamientos. Y le funcionó. Ahora las locales sufrían para mantener el balón y encontrar buenas posiciones de tiro y mientras, las extremeñas conseguían recortar diferencias en el luminoso hasta colocarse a solo tres puntos (43-40, minuto 24). Pero una vez mas la falta de banquillo lastraba a las visitantes, que tras el tremendo esfuerzo inicial sucumbían al acelerón de Ensino y no podían completar la remontada. Las gallegas se rehacían y conseguían volver a abrir brecha (47-40), aunque no conseguían mover el balón con facilidad.

Los últimos cuatro minutos de este tercer cuarto estuvieron marcados por la contundencia defensiva de uno y otro equipo, y los fallos en los lanzamientos, lo que hizo que el marcador apenas se moviese. Eso jugó a favor de Al-Qázeres Extremadura, que se iba al último cuarto con vida y ‘solo’ cinco puntos de desventaja (49-44) tras dejar a su rival con solo 8 puntos anotados en este cuarto.

Echó el resto el equipo visitante en el inicio del cuarto decisivo y tras un parcial de 2-8 le daba la vuelta al marcador (51-52, a 6´28 del final). Pero una vez mas Ensino conseguía zafarse de la presión en la zona con un gran acierto exterior y con dos triples consecutivos se iba de nuevo de cinco puntos mediado el cuarto (57-52).

Las extremeñas debían encontrar fuerzas de donde no había, pero no lo consiguieron. Las locales apretaban ahora en defensa y corrían como nunca ante un rival sin recursos en el banquillo que veía como Ensino se escapaba (64-52, minuto 37). De la mano de Jones hubo un último arreón que, sin embargo, fue insuficiente para las visitantes (67-61).