El Al-Qázeres recibe a un colista que aún no ha ganado

En su maratón de cuatro encuentros en once días es seguramente el de este sábado (20.00 horas, Multiusos) el más importante para el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, que recibe al Spar Gran Canaria. Pese a ser un histórico del basket femenino español, se trata de un rival directo en la lucha por la permanencia que de momento ha perdido el paso: es colista sin haber estrenado todavía su casillero de victorias en seis jornadas.

Es casi un doble o nada para las jugadoras del Jacinto Carbajal, que darían un impulso importante a sus aspiraciones en caso de ganar y sufrirían un disgusto importante de no ser así. “Es un partido muy importante. Si ganamos, llegamos a las tres victorias, que estaría muy bien, y dejaríamos en cero a un rival directo. De este ciclo, es el que más interesa sacar hacia adelante, aunque nos puede volver a pasar que ganemos uno que no esperábamos y que este no lo enganchemos”, dijo abiertamente el técnico. Después esperan Casademont Zaragoza, el miércoles, y Ciudad de La Laguna, el siguiente sábado.

El equipo apenas ha tenido tiempo para masticar la incontestable derrota de Gernika (86-60), que tampoco parece haber dejado grandes heridas. Tras llegar el jueves por la mañana del norte, apenas hay una sesión para preparar la cita a nivel táctico. “Estos días con tanto partido es tan importante entrenar como el descanso. Pretendamos que el equipo recupere tanto física como mentalmente y que llegue lo mejor posible. A ver si vemos la versión que nos está gustando a todos en el Multiusos, la que dimos ante Araski e IDK”, reconoció Carbajal.

Individualidades canarias

Sobre el Gran Canaria, comentó que, pese a su clasificación, cuenta con jugadoras importantes “en una plantilla un poco corta a la que se le hacen largos los partidos, pero en casi todos está compitiendo realmente bien”. Destacó sobre todo el juego interior, con Kai James y Sika Kone, que “hacen daño cerca de canasta”, y también a la máxima anotadora de la competición, Sparkle Taylor (20,5 puntos por encuentro”. “Intentaremos pararlas y que no se unan a la fiesta las demás”, resumió, poniendo el dedo sobre el rebote (“ahí son muy dominadoras. Si nos ganan esa batalla puede peligrar la victoria. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande”).

En esa pelea estará Mariella Fasoula, cada vez más recuperada de las molestias en la espalda que le impidieron jugar frente al IDK. En Gernika “tuvo sensaciones de partido, no al cien por cien, pero habrá mejorado en estos días, además”, indicó su entrenador. De ese choque él ha sido el primero en pasar página: “la puesta en escena de Gernika nos saca del partido. Al descanso recortamos bastante, pero ya en el último cuarto nos vinimos un poco abajo. Tampoco quisimos cargar de muchos minutos a ciertas jugadoras. Lo podemos hacer mucho mejor, pero tuvimos enfrente a un rival que jugó a un rival excelente. Sé que es una asignatura pendiente jugar bien fuera de casa”.

Esa cuestión volverá frente al Casademont Zaragoza. Por ahora, la misión es ganarle al Spar Gran Canaria y poner tierra de por medio respecto a la zona baja de la clasificación. Su ‘armadura’ para ello será su segunda equipación, que utilizará por primera vez. De color negro, tiene el plano de la Ciudad Monumental serigrafiado para promocionarla.