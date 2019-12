El Al-Qázeres recibe al Gernika con la salvación entre ceja y ceja

Un poco al estilo del ‘Boxing day’ futbolístico en Inglaterra, el baloncesto mantiene viva la llama de la competición durante las navidades. Dentro de este contexto, el Nissan Al-Qázeres Extremadura ofrece hoy un partido atractivo en teoría. Será en su pabellón, el Serrano Macayo, a partir de las 20.45 horas ante un equipo del segundo escalón de la Liga Femenina Endesa, el Lointek Gernika Bizkaia.

Las extremeñas inician así la segunda vuelta de la competición con el objetivo confesadísimo de sumar tres victorias más y mantenerse un año más en la élite del basket femenino español. No será fácil frente al cuarto clasificado, una amalgama de jugadoras prestigiosas entre las que está Gaby Ocete. La base, componente del Al-Qázeres la pasada campaña, concitará muchas miradas sobre el parquet.

A Ricardo Vasconcelos, técnico local, le gusta la visión de juego de Ocete, una de las bases nacionales de mayor recorrido de la liga que, sin embargo, no pudo conducir al equipo extremeño a los ‘playoffs’. Fue una tensa temporada a nivel interno y todas las partes decidieron que era mejor no continuar con la unión.

«Tiene mucha experiencia, pasa bien, sabe leer el juego. Desde la defensa no marca tanto las diferencias, pero en ataque es muy buena», comentó ayer Vasconcelos. Lo hizo con mirada de cierto cansancio: ha hecho cientos de kilómetros esta semana para pasar unas horas con su familia y la de su mujer en Oporto y Lisboa.

La mayor parte de las jugadoras, que proceden de latitudes más lejanas por lo general, no tuvo la misma suerte, pero el ambiente en el vestuario ha cambiado a raíz de la victoria de hace dos jornadas en la pista del Campus Promete. La «depresión» --utilizando la palabra del propio Vasconcelos-- que ocasionaron cinco abultadas derrotas casi consecutivas ha quedado aparcada.

Eso no quita para que se mantengan problemas, aunque ya de más índole físico que psicológico. María Romero y Julia Melina se mantienen como bajas seguras, como la mayor parte de la campaña, mientras que Paula Ginzo apenas ha podido entrenar durante los últimos días. Sí hay noticias más alentadoras sobre Bozica Mujovic, ausente ante el Perfumerías Avenida por un fuerte esguince de tobillo del que parece estar reestableciéndose ya.

El resumen del entrenador es contundente: «vamos a llega rmejor de la cabeza, aunque con problemas en el cuerpo». Casi siempre con talante optimista, se quedó con el hecho de «estar recuperando la confianza» y deseó «intentar sorprender al Gernika» gracias a las «buenas sensaciones» que se están retomando.

LA DEFENSA / Especialmente le alegra haber vuelto a mostrar un buen nivel defensivo. «Es lo que nos ha definido como equipo», apuntó Vasconcelos, más bien en referencia a la época en la que el Al-Qázeres llegó a estar 4-4 en la clasificación con fuertes opciones de meterse en la Copa de la Reina. Ahora, con 5-8, los cálculos se hacen abiertamente en evitar las dos últimas posiciones. «Con tres triunfos más sería difícil que bajásemos y con cuatro, imposible», dijo.

El club sigue amagando, pese a la mejoría, con realizar alguna modificación en la plantilla, pero no acaba de ejecutarla. Y es que la idea no ha cambiado: «debemos seguir chequeando el mercado, estando atentos a lo que pueda ofrecernos interesante dentro de nuestras posibilidades. Si hacemos un cambio, tiene que ser para mejorar, que una jugadora nos ofrezca algo que no tengamos». La lucha será más bien que la temporada no se haga demasiado larga, como ha sucedido en las últimas segundas vueltas.