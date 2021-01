IDK Euskotren: Joyce Cousseins (18), María Erauncetamurgil (13), Oumoul Sarr (14), Mireya Tirera (6), Laura Delaere (8) -cinco inicial- Laura García (4), Mariam Coulibaly (18), Becca Hittner (0).

Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura: Alexis Jones (15), Eleanna Christinaki (13), Alexa Hart (4), Vicky Llorente (16), Irene Lahuerta (7) -cinco inicial- Laura Vasallo (0), Petra Zaplatova (6), Fiona O’Dwyer (8), Pilar Cambero (0).

Marcador por cuartos: 24-16, 47-32 (descanso), 72-50 y 81-69.

Árbitros: Quintas, Caamaño y Rodríguez. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido disputado a puerta cerrada en el pabellón José Antonio Gasca

No fue capaz el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura sumar un triunfo en su visita a Donosti, donde desde casi el principio fue a remolque en el marcador. La gran defensa del equipo local se le atragantó a las visitantes, que durante todo el partido tuvieron muchos problemas para penetrar en la pintura , aunque nunca arrojó la toalla y peleó hasta el final (81-69).

Ya desde el pitido inicial sufrió el conjunto visitante para romper la defensa en zona del equipo local, aunque dos triples en los primeros tres minutos de juego le permitían colocarse por delante en el luminoso (3-6).

Otro triple de Alexis Jones, el segundo consecutivo, colocaba el 7-9 en el luminoso, pero a partir de ahí las extremeñas se atascaron por completo. Las de Azu Muguruza reajustaron su defensa para dificultar el tiro exterior de su rival y, mientras, mantenían aun alto porcentaje de acierto en sus lanzamientos, con un juego equilibrado y muy intenso que las llevó a firmar un parcial de 9-0 y colocar el 16-9 en el electrónico a falta de cuatro minutos para el final del primer cuarto.

Vicky Llorente anotaba la primera canasta de dos de las visitantes y rompía la sequía anotadora (16-11), pero lo cierto es que Extremadura seguía teniendo muchos problemas y, aunque su defensa había conseguido dificultar la circulación de balón de las locales, el buen hacer de IDK Euskotren colocaba el 22-11 (minuto 9).

En el último minuto Llorente, y otro triple de Irene Lahuerta permitían recortar diferencias a las visitantes (24-16).

Durante el inicio del segundo cuarto Al-Qázeres continuó reduciendo diferencias hasta los cinco puntos (26-21, minuto 12). Pero IDK Euskotren reaccionaba y devolvía las diferencias a los 10 puntos (31-21). A partir de ahí llegaron minutos de igualdad e intercambio de canastas, hasta que las locales, con un nuevo cambio de defensa, cortaban las vías de penetración de Extremadura, que perdía dos balones y permitía que Coulibaly anotase seis puntos consecutivos y elevase a renta local hasta los 15 puntos a falta de 2:24 para el descanso (43-28).

Dos tiros libres de la debutante Fiona O’Dwyer daban aire a las extremeñas, pero lo cierto es que era que la igualdad que volvió en los últimos compases del cuarto solo jugaba a favor del conjunto local, que conseguía irse al descanso con esos 15 puntos de renta en el luminoso (47-32).

SEGUNDA PARTE / Mucho iba a tener que mejorar Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura su juego interior si quería meterse en el partido en la segunda mitad. Y es que, tras acabar la primera parte con solo un 25% de acierto en tiros de dos (apenas seis canastas), fueron los cinco triples firmados los que mantuvieron a flote al cuadro de Cáceres.

Ya en la segunda mitad mostró de inicio algo más de acierto en sus tiros desde la pintura, aunque IDK Euskotren tampoco bajaba el ritmo y a 6 minutos para el final del tercer cuarto las locales ganaban de 19 puntos (58-39). Llorente y Eleanna Christinaki se convertían en el sostén de su equipo en ataque y con su acierto las visitantes conseguían no descolgarse del todo (61-46, minuto 26). Pero una vez mas las locales apretaban en defensa y volvían a generar muchos problemas en el ataque de un Alter Enersun Al-Qázeres que durante tres minutos y medio apenas fue capaz de anotar un tiro libre. Mientras tanto, las de Azu Muguruza aprovechaban y al contragolpe firmaban un parcial de 9-1 que las colocaba con 23 puntos de renta (70-47). Solo en el último suspiro conseguía el equipo visitante anotar de nuevo, como no, desde el exterior, con un triple de O´Dwyer, aunque las locales replicaban sobre la bocina para dejar el marcador en 72-50 para afrontar los últimos diez minutos.

Las cosas no mejoraron en el inicio del cuarto decisivo (75-50). El conjunto extremeño no conseguía traspasar la línea defensiva impuesta por el equipo local, aunque no se rendía. Llorente era ahora la encargada de liderar el juego ofensivo de su equipo para tratar de meterse en el partido, por muy complicado que pareciese (75-59, minuto 34).

Paraba el partido la preparadora de IDK Euskotren que, a la vuelta, volvía a concentrar sus esfuerzos en defender con uñas y dientes. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las locales, el Al-Qázeres conseguía en la recta final del encuentro recortar diferencias y maquillar el resultado final, aunque de poco más servía (81-69).