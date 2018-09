Un Al-Qázeres sin miedo al éxito

No hay miedo en el Nissan Al-Qázeres Extremadura en reconocer que las metas de este año son altas, muy altas. Si el discurso de otras temporadas era «primero la permanencia y luego ya veremos», este curso esa palabra, ‘permanencia’, ha desaparecido del discurso. Ni entrenador, ni jugadoras, ni junta directiva, nadie la usa. Después de tres temporadas en la élite del baloncesto femenino español (esta es la cuarta, la tercera de forma consecutiva), el objetivo es diáfano: meterse por primera vez en el play off de la Liga Femenina. Y también volver a la Copa de la Reina.

Con las máximas aspiraciones, el Nissan Al-Qázeres se presenta hoy ante su público en el Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad, un duelo que le enfrentará a las 20.30 horas al Benfica en el pabellón Serrano Macayo, con entrada gratuita. Es el tercer partido en la pretemporada del equipo cacereño, que el sábado vuelve a medirse al conjunto luso y el próximo miércoles jugará el último amistoso de preparación frente al Movistar Estudiantes en Madrid.

«Vamos a intentar que las ilusiones y los sueños que tenemos de volver a una Copa de la Reina o disputar unos primeros play off se cumplan, pero para ello necesitamos a la gente, a la afición», decía ayer Jesús Sánchez, entrenador del equipo, en un acto organizado por el club en el Hotel Barceló V Centenario de Cáceres y en el que contó con el respaldo de todas las instituciones públicas que apoyan al equipo: la Junta de Extremadura, la diputación y el ayuntamiento de su ciudad.

El paso adelante se ha vivido «con mucha naturalidad», reconocía Carlas Ramos, una de las veteranas de la plantilla. La base portuguesa (que se siente como una cacereña más) cuenta que en los entrenamientos es palpable «el salto de calidad» que se ha dado «y por eso creemos que en la clasificación hay que estar arriba». A todo esto le añade Miriam Forasté, otra de las que sigue de la temporada pasada (cinco), la «buena sintonía» y la «buena integración» de las nuevas jugadoras (cinco también). «Hay muy buen grupo, que es lo que a veces ha fallado».

UN AÑO ESPECIAL / Sin duda, el Al-Qázeres está ante un año especial. Se cumple el décimo aniversario de la fundación del club y el deseo es celebrarlo alcanzando cotas deportivas a las que nunca antes se había llegado. La configuración de la plantilla lo deja patente. «La junta directiva ha hecho un gran esfuerzo para configurar este equipo, pero creemos que nos va a llevar a éxitos deportivos», contaba Ana Álvarez, vicepresidenta de la entidad, que como el técnico, pedía el apoyo de los cacereños. «Esperamos que el Macayo se llene cada viernes».

A los aficionados les mandó un mensaje Jesús Sánchez. «Les pido que se animen a ir a vernos mañana [por hoy] en la presentación y que se animen a hacerse socios y venir a verlas jugar, porque están trabajando con muchas ganas de hacer que la gente de Cáceres se sienta identificada con su equipo». La entrada para el partido de hoy ante el Benfica es gratuita.

Esa máxima ambición del Al-Qázeres no le aparta de la realidad. No compite solo, recordó el técnico, y quizás por eso necesitan ese plus de la afición. «Está todo por hacer», avisaba Miriam Forasté, «hay que quitarse un poco la presión. Todas tenemos muchas ganas de que salga bien y le vamos a poner toda la ilusión».

No duda de que hay que pelear por cosas grandes Carla Ramos. «Tenemos un equipo bastante equilibrado; todas las posiciones están bastante bien cubiertas. En los entrenos hay mucha competitividad, toda la gente está peleando mucho por sus minutos y eso es muy positivo para crecer», abundaba la base.

UN ESPEJO PARA LAS NIÑAS / «El éxito ya lo habéis conseguido», fue el mensaje del director general de Deportes de la Junta, Manuel José Hernández, al club y a la plantilla, «los logros deportivos ya llegarán», añadió él, que les recordó son un espejo y una motivación para que muchas niñas sigan practicando deporte. «Estáis en la élite, pero haciendo honor al deporte de base», apuntó Álvaro Sánchez, diputado de deportes. Detrás de las diez jugadoras de la plantilla de Liga Femenina hay otras 120 menores que juegan en las categorías inferiores del club. «Sois muy importantes para Cáceres porque lleváis su nombre por toda la geografía», las elogió Valentín Pacheco, concejal del Ayuntamiento de Cáceres, que les recordó que están en la élite porque son «gente comprometida, profesionales y cargadas de ilusión».