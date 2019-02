El Al-Qázeres, a subirse a la zona de playoffs para no bajarse más

Confía el Nissan Al-Qázeres Extremadura ganar esta noche al Mann Filter de Zaragoza (20.45 horas, pabellón Serrano Macayo) y, al final de la jornada, celebrar que vuelve a estar entre los ocho primeros de la Liga Femenina Dia. No es una cuenta de la lechera improbable: es favorito ante las mañas, como lo son también Perfumerías Avenida y Gernika ante Ensino Lugo y Araski, respectivamente, los otros dos resultados que necesita.

Ángel Fernández, que cumplirá su tercer encuentro en el banquillo cacereño, le puso ayer letra a esta música más optimista, sobre todo tras la victoria del pasado sábado en la pista del IDK Gipuzkoa: «La intención es sacar el partido y, si el calendario nos ayuda, meternos ya en zona de ‘playoff’. Y de ahí ya no nos puede sacar nadie».

Con su estilo pausado y conciliador, con muchos ‘tiros pegados’ en este mundillo, el entrenador valenciano va calando. Vencer en San Sebastián ha refrendado su labor con las jugadoras, tanto a nivel táctico como mental. Por lo que cuenta, esta semana también se ha entrenado bien, «cogiendo bastante ritmo e intensidad», dijo. «Hay conceptos que aún nos cuesta, pero lo vamos supliendo. En el partido semanal que hacemos contra un equipo masculino estuvimos más alegres en ataque, agarrando los nuevos conceptos. En líneas generales el trabajo se tiene que ver reflejado con victoria», añadió.

Sobre el Mann Filter, que está justo debajo del Al-Qázeres en la clasificación con una victoria menos (décimo con un balance de 6-12), comentó que «si gana, se mete en la lucha por el ‘playoff’, pero si pierde, se puede meter en problemas. Es vital para nosotras: si les ganamos, les sacaríamos dos victorias y el ‘average’».

LA VOLUNTAD DE DESTRUIR / Lo definió como «un rival incómodo, que juega mucho a correr, con transiciones rápidas. Tienen una muy buena anotadora en la posición de ‘2’ [Brittany Brown]. Vamos a intentar cortar su ritmo». Y es que no tuvo reparo en reconocer que la intención del Al-Qázeres ahora es «destruir, desactivar el ataque del rival. Estamos en una situación en la que eso es más fácil que construir».

Esa fue la hoja de ruta ante el IDK Gipuzkoa, como indica el propio resultado (57-60). «Fue una victoria muy importante, que debe servir como punto de inflexión. No fue un partido espectacular, pero sí muy serio. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Si tenemos que ensuciar los partidos, los ensuciaremos. Si luego llega el espectáculo, mucho mejor», analizó, echando mano de una frase clásica en cualquier deporte. «Lo importante es ganar. Si es jugando bien, pues muchísimo mejor», sostuvo.

En San Sebastián resultó llamativo sumar en un mal día de dos grandes anotadoras, Pao Ferrari y Roneeka Hodges, lo que se vio compensado con la aportación de las pívots. Miriam Forasté y Akela Maize estuvieron por encima de lo habitual. «No concibo este deporte sin equilibrio. Me sorprendió para bien que las exteriores, que no estaban cómodas, jugasen para las interiores. No pensaba que eso iba a suceder tan pronto, pero es la línea que tenemos que seguir. Hay jugadoras que saben hacer mucho más que anotar. Me sorprendieron las ganas de defender de todas, incluso de las que dedican a anotar o que se dedicaban a hacer bloqueos a las exteriores. Lo importante es el bien común», reiteró Fernández, que pidió el apoyo de la afición. «Este pabellón tiene que ser una olla a presión y que el equipo contrario se sienta muy a disgusto que el ambiente que se cree. Necesitamos que esto se llene y que las jugadoras se sientan respaldadas», concluyó. El octavo puesto espera.