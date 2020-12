El Al-Qázeres, a por un triunfo que vale por dos

El Alter Enersun Al-Qázeres se mide al Quesos El Pastor Zamora en un partido crucial para sus aspiraciones de salvación. El duelo de este martes (19.00 horas, Multiusos, Teledeporte) enfrenta a dos aspirantes a la supervivencia, un año más, en la Liga Femenina Endesa. Un triunfo local supondría mucho de cara al futuro, ya que el equipo de Jacinto Carbajal sumaría cinco victorias, por dos de las visitantes.

Aunque el técnico cacereño no quiera poner el calificativo de «final» para la cita, sí confiere una importancia que puede ser máxima de cara al futuro. «Queda mucho, prácticamente toda la segunda vuelta, pero sabemos que ganando damos un paso adelante. No sé si es el más importante o no, pero hoy por hoy sí lo es porque es el de mañana», recalcó.

Carbajal no se fía, entre otras cuestiones porque el factor cancha adquiere una dimensión menor en los acontecimientos sin público, como el de esta segunda jornada en la segunda vuelta. El técnico asume que «es triste» disputar encuentros oficiales sin aficionados, «pero hay que apechugar» con lo que hay. En este sentido, dijo, como tanta gente, no entender en exceso que se permita que haya espectadores en los teatros y no en los pabellones deportivos.

El Al-Qázeres quiere aislarse de estas consideraciones coyunturales y centrarse en ganar a un rival directo. Dice su preparador que el equipo tiene ahora más opciones con la presencia de Alexis Jones en cancha, «aunque hayamos perdido posibilidades con Becca Hitner en el puesto concreto de alero alto. Sin embargo, la presencia de Eleanna Christinaki hace que haya una «doble amenaza» desde el exterior, a lo que hay que unir que las jugadoras interiores puedan estar más liberadas.

Concretando sobre Jones, afirma Carbajal que está mostrando ganas de integrarse y que su juego mejorará con el paso de los partidos, al tiempo que recuerda que la estadounidense ha estado «dos o tres meses sin competir» y que ello ha podido influir en que su puesta a punto sea más lenta.

De Zamora, afirmó que ha mejorado con Prezelj, Policiari y sobre todo Vanessa Gidden, jugadora dominadora de la competición en años anteriores. «Con relación al que empezó la liga, se puede decir que son equipos totalmente diferentes, con un roster distinto y una o dos jugadoras en su cinco inicial solamente». A todo ello, el Al-Qázeres tiene la consigna diáfana: lo importante es ganar.