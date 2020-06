El Al-Qázeres ultima el fichaje de la ala-pívot Vicky Llorente

El Al-Qázeres Extremadura, ya sin el apellido «Nissan» por la retirada del patrocinador, ultima estos días varias incorporaciones para su nueva plantilla. Salvo giro radical de los acontecimientos, una de ellas será la ala-pívot Vicky Llorente, internacional argentina de pasaporte italiano con amplia experiencia en la Liga Femenina Endesa.

Llorente, que el pasado día 5 cumplió 24 años, mide 1,84 y ha disputado las dos últimas temporadas con el Pajariel Bembibre, club del que ya se ha despedido públicamente. «Gracias Bembibre por 2 temporadas llenas de todo. Muchas experiencias que me hicieron aprender de todo y de todos, Como siempre lo más bonito de esto es las personas que me llevo para siempre. Y gracias a la afición que no dejaron de confiar en nosotras nunca», escribió a través de su cuenta de Twitter (@vicullorente5). Su acuerdo con el equipo de Cáceres es total y solamente falta anunciarlo públicamente.

La pasada campaña promedió en el colista de la LF Endesa 8,9 puntos y 5,4 rebotes en 32 minutos en pista. Está en España desde 2015, cuando llegó a Gernika para permanecer tres temporadas allí. Se trata de una jugadora con fama de tener mucha garra, agresiva en ataque y en defensa, con carisma y posibilidad de hacer daño desde 6,75. Su puesto teórico es el de ‘4’, pero también puede ayudar como ‘3’.

El Al-Qázeres también se guarda por ahora la comunicación de que su entrenador, Ricardo Vasconcelos, continuará en el banquillo, pero esto es un hecho porque ya está interviniendo directamente en la configuración del plantel. Y otro fichaje que es ‘vox populi’, como adelantó este diario, es el de la base zaragozana Irene Lahuerta.

El vestuario apenas tendrá caras conocidas respecto a la pasada campaña más allá de la de María Romero, sobre la que se espera que se termine de recuperar de sus lesiones. Interesaba Laura Ferreira, que ha terminado firmando en Zamora, mientras que la renovación de Miriam Forasté, que ocupa una posición parecida a la de Vicky Llorente, está cada vez más difícil.