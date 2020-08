Tres días para comenzar la pretemporada y, tras la inesperada marcha de Ricardo Vasconcelos, el Alter Enersun Al-Qázeres aún no tiene entrenador. «La primera opción es Jacinto (Carbajal), pero estamos a la espera del Almería», afirma el presidente de la entidad cacereña, Alfonso Sánchez. Pese a que aún no saben quién les va a dirigir, algunas jugadoras ya están en la ciudad. Las americanas llegarán en las próximas horas.

No hay incógnita alguna sobre cuál es el entrenador que la cúpula del Al-Qázeres quiere que dirija al primer equipo. Es un deseo que también existe por la parte de Jacinto Carbajal, que estudia cómo desvincularse del Almería, con el que renovó a principios de agosto. Sánchez asegura que no han hablado con los andaluces, dejando «que lo resuelvan quienes lo tienen que resolver», es decir, el entrenador y el propio club. La directiva cacereña tiene claro que si el regreso de Carbajal se termina produciendo, será porque «Almería lo ha autorizado y le han dejado salir libremente». No se plantean pagar por ficharle. Hasta el momento, el entrenador prefiere no hablar públicamente.

Aunque la primera opción es evidente, en el Al-Qázeres se manejan otros nombres, como adelantó este diario hace unos días. Son los de Chiqui Barros, Bea Pacheco y Miguel Ángel Ortega. El primero, sin equipo, estuvo a punto de llegar a Cáceres en la campaña 2018-2019, tras el adiós en Navidad de Jesús Sánchez. Pacheco, que llegó a dirigir al Badajoz en Liga Femenina 2, es la actual entrenadora del León de Liga EBA. Ortega, también sin equipo, es campeón de LigaFemeninaEndesa y Copa de la Reina con Perfumerías Avenida, equipo al que también ha dirigido en la Euroliga.

El Al-Qázeres quiere que se acabe cuanto antes esta «mala semana», como define su presidente. Una semana que comenzó con la dimisión del que era el entrenador y planificador de la plantilla y que esperan acabar con el nombramiento de un nuevo técnico. Si se dan las circunstancias deseadas, regresará Carbajal, protagonista de los dos ascensos a la máxima categoría y de la primera clasificación para la Copa de la Reina. Si vuelve, será dos temporadas después de que se desvinculase del equipo «de mutuo acuerdo», según rezaba el comunicado publicado el 7 de abril del 2018.

LA PLANTILLA / Pese a no saber quién les dirigirá, la mayoría de las jugadoras del nuevo proyecto ya se encuentran en Extremadura. En la tarde de ayer, tanto Eleanna Christinaki como Mariella Fasoula aterrizaron en Madrid, para posteriormente poner rumbo a Cáceres. En la ciudad también se encuentran Ana Hernández e Irene Lahuerta que, junto a la placentina María Romero, pasaron el reconocimiento médico en el centro de medicina y actividad física ‘Trauma Sport’, en Badajoz. En las próximas horas llegará el resto de las deportistas.

La idea del Enersun Al-Qázeres es mantener durante este fin de semana unas jornadas de ‘adaptación’ de las nuevas jugadoras a la ciudad y a las compañeras. Organizarán actividades conjuntas, como paseos por las Ciudad Monumental cacereña y por los entornos de la capital de provincia. Todo eso dará paso al lunes, día en el que tanto jugadoras como cuerpo técnico se someterán a pruebas PCR. Será el martes cuando comiencen los entrenamientos en el pabellón Multiusos, donde suele ejercitarse el equipo. Aún no se sabe quién estará al frente.

Tampoco se sabrá en qué recinto jugarán la liga, siempre y cuando se pueda disputar. Todas las respuestas se emplazan al próximo lunes, tras las la reunión que el Consejo Superior de Deportes mantendrá con todas las federaciones nacionales. En ella se trasladarán todas las medidas y decisiones de Sanidad de cara al nuevo curso. Si se puede competir y que haya público en los partidos, el Enersun Al-Qázeres jugará en el Multiusos, donde sí puede garantizar el distanciamiento social.