Al Al-Qázeres se le va la sorpresa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Panorama similar al año pasado, solo suman 6, rotaciones demasiado cortas.Falta una pívot titular, Paula y Miriam son de perfil más 4, lo hacen genial,pero terminarán reventadas y nosotros en Liga Femenina 2. Diouf no tiene la confianza del técnico ni suma nada, es bastante evidente. No dudo de la calidad de Domuzin y de su brillante futuro, pero en el baloncesto femenino, que los fichajes se suelen quedar 1 año, me parece un fichaje prescindible, lo que aporta al equipo lo puede hacer (y para mí mejor) una jugadora de cantera como María Romero, Domuzin se irá el año que viene, María lleva años en el club.. las apuestas de futuro son para las que vayan a estar en el futuro. Dicho esto, creo que con esas dos jugadoras prescindibles se podría fichar una buena pívot y rápido , porque a pesar de la buena imagen de ayer.. con este equipo descendemos