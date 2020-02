El Al-Qázeres viaja a Girona con Laura Ferreira y Jennie Simms siendo dudas

No se avecina un viaje de placer para el Nissan Al-Qázeres Extremadura a Girona, donde jugará mañana ante el líder de la Liga Femenina Endesa. Aparte de las escasísimas opciones de victoria y de un desplazamiento interminable en autobús, hay una nueva preocupación en un equipo que lucha por la permanencia: las lesiones de Laura Ferreira y Jennie Simms que les hacen ser serias dudas para el encuentro.

Ferreira se resintió de los dolores en un tobillo que le hicieron jugar bajo mínimos el encuentro frente al Valencia Basket, mientras que Jennie Simms salió de la cita ante el Quesos El Pastor Zamora con el hombro seriamente mangullado. Tanto es así que mientras que la portuguesa sí se ha ejercitado, aunque suavemente, la norteamericana no llegado a compartir pista con sus compañeras durante toda la semana.

El dilema que se le presenta a Ricardo Vasconcelos es punzante: ¿se debe forzar a una de las dos o incluso a las dos a que salten a la cancha en un encuentro en el que hay tan pocas posibilidades de ganar? ¿O no sería mejor reservarlas para citas que se puedan afrontar con mayor optimismo? Preguntado por ello, el técnico del Al-Qázeres no soltó prenda: «Esperaremos a lo que digan los servicios médicos. Vamos a ir día a día». También dijo que lo que le interesa es lo que haga su equipo «y no lo que pase en el Zamora-Mann Filter».