El Al-Qázeres viaja con solo 8 jugadoras a La Seu

Al Nissan Al-Qázeres Extremadura le sobrará espacio en el banquillo de su partido de mañana ante el Cadí La Seu (19.45 horas). María Romero se ha unido a Paula Ginzo como baja con unos problemas en la rodilla que ha arrastrado ya en otros momentos de la temporada.

El club no ha añadido a canterana alguna en el largo viaje que emprenderá esta mañana hacia la localidad ilerdense en lo que es uno de los desplazamientos más complicados de la temporada, por lo que Ángel Fernández dispondrá solo de ocho jugadoras profesionales. Sus rotaciones estarán más reducidas que nunca y es previsible que el núcleo principal del equipo acumule muchos minutos en la pista.

Ginzo saltó a la cancha durante ante el Pajariel Bembibre tras unas semanas de baja, pero se vio que no está reestablecida de las molestias que no le permitieron disputar la Copa de la Reina la semana anterior. Su lesión, algo similar a un espolón calcáneo, es más engorrosa de lo que parecía y volverá a ser revisada el próximo lunes, pero se teme que no vuelva a jugar esta temporada si es que tiene que sufrir incluso una pequeña operación quirúrgica.

Pese a las dificultades, el equipo afrontará el partido con la ilusión de seguir luchando por entrar entre los ocho primeros y disputar por primera vez en la historia los ‘playoffs’ por el título.