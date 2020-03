Alba Sánchez, 141 veces solidaria

Solamente un dato, sus 141 internacionalidades, abruma. La relevancia de Alba Sánchez García (9 de septiembre de 1991, Moraleja) en el contexto del deporte extremeño está más que acreditada, por lo que también puede ser una voz autorizada para opinar y aportar positivismo en la actual crisis sanitaria.

Ahora, como una más, la jugadora de voleibol del Murillo de Logroño intenta lanzar un mensaje, el ya universal ‘Quédate en casa’, pero también pide investigación y para ello, con sus compañeros y compañeras de selección, alienta una iniciativa a modo de crowfunding para recaudar dinero para dar pasos adelante en firme.

La intención es nítida y la moralejana pide que se dé a conocer. Y lo sostienen todos así: «La lucha la vamos a ganar sólo si estamos todos juntos y hacemos caso de lo que se nos pide. A pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, no son suficientes, por eso queremos intentar recaudar el máximo de dinero posible y contribuir con nuestro granito de arena ayudando a los hospitales. Incluso una pequeña donación puede marcar la diferencia. ¿Nos ayudas? El dinero recaudado se enviará a los centros médicos para material más necesitados del país. #TodoIráBien #YoMeQuedoEnCasa #QuédateEnCasa».

Alba regresó a su localidad natal la pasada semana. «Iba a quedarme unos dias más en Logroño, pero el mensaje de Pedro Sánchez con la declaración de alerta y que mis padres me pidieron que me viniera me hicieron volver el viernes. Además, en La Rioja parecía que había más problemas y era uno de los focos más importantes en España y en mi familia se preocuparon un poco porque se podría cerrar aquello. Nosotros íbamos a seguir entrenando, pero las instalaciones se iban a cerrar y el club nos dio vía libre para hacer lo que quisiéramos», dice. Por prevención, cuenta que, ha estado manteniendo distancias físicas con sus padres «durante cuatro o cinco días», pero se congratula de que todos estén bien, también en su Moraleja natal.

De su año, era este uno de los mejores de su carrera, con títulos de Supercopa y Copa de la Reina y muy buenas expectativas en los playoffs. «A lo mejor no vuelvo a jugar hasta julio con la selección», se lamenta. Y es que ella, con sus múltiples compromisos, suele estar de vacaciones «sobre 15 días». Esta vez tendrá más tiempo, en principio, aunque en una situación que no quería. Aun así, entrena a conciencia para estar, como siempre, a tope.