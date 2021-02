Alcaraz pone fin a su sueño en Australia

"Me puse nervioso y perdí el control. Quería ganar los puntos en un solo tiro, admitía Carlos Alcaraz después de su derrota ante el sueco Mathias Ymer en la segunda ronda del Abierto de Australia. El joven tenista murciano, de 17 años, el debutante más joven en esta edición del torneo, de despidió de Melbourne tras más de tres horas en la pista y cuatro sets de lucha por 2-6, 6-4, 6-4 y 7-6 (7-5).

Alcaraz se vio superado por un rival, también joven, 22 años, esperanza del tenis sueco desde hace tiempo que supo dominar el escenario del partido en un día ventoso y muy incómodo para jugar al tenis. Un día para tener calma, paciencia y aguantar físicamente. Un partido típico de Grand Slam de los que el tenista murciano no había jugado nunca hasta su debut en Melbourne.

¡No pudo ser! El joven Carlos Alcaraz 🇪🇸🎾 cayó en segunda ronda pero se despide con honor de Melbourne 💪



📹 Así jugó el prometedor tenista murciano — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 11, 2021

"Ha sido una gran experiencia y aunque estoy decepcionado por la derrota, eso me servirá para mejorar en el futuro y aprender en los siguientes torneos. He cogido experiencia. He ganado mi primer partido de Grand Slam y a un 'top 15' como Goffin la semana antes", admitía el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Experiencia decisiva

Experiencia fue la que no le faltó a Feliciano López en la pista. el tenista toledano que disputa su 75 Grand Slam de su carrera profesional, se dio una nueva alegría al acceder a la tercera ronda del torneo remontando dos sets en contra. Desde el Abierto de Estados Unidos del 2019 no había vuelto a llegar a esa ronda. Este jueves lo ha hecho sumando su victoria 98 en partidos de Grand Slam y ha igualado un récord del australiano Ken Rosewall que, también con 39 años, remontó en 1974 dos sets en contra para pasar a la final de Wimbledon, que perdió.

El tenista toledano, de 39 años, se impuso al italiano Lorenzo Sonego por 5-7, 3-6, 6-3, 7-5 y 6-4 después de más de tres horas y 18 minutos de batalla. "Quizás sea mi mejor victoria a cinco sets. Ganar en un 'Grand Slam' es siempre especial. Este triunfo ante Sonego supera todas mis expectativas porque vine con poca preparación. La verdad es que mis entrenamientos previos fueron durante la cuarentena aquí", advertía Feliciano López, reciente papá, que había dudado de viajar a Melbourne este año tras su reciente paternidad.

.