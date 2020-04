Alcázar, de la felicidad a la pesadilla

Manuel Alcázar González, ‘Manu Alcázar’ (Almendralejo, 31-10-1995), un deportista al que la vida no le ha regalado nada, quizá sí le haya quitado, emprendió el pasado verano la aventura profesional en Italia. Este exjugador del Extremadura y el Diocesano firmó por el Gallipoli Football 1909, el equivalente a la Tercera española, con la ilusión de un niño. La temporada, cuenta, «iba muy bien, estaba muy contento», pero hace unos pocos días retornó a casa tras una particular odiosea entre barcos, aviones, trenes y taxis. El culpable, el maldito virus, que empezó a causar estragos precisamente en Italia. Ayer cumplió una semana en cuarentena en la habitación de su casa. Le queda otra para salir y poder abrazar a sus familiares, prohibido ahora.

«Recibí una oferta el año anterior, pero estaba estudiando y la rechacé. Este año, con todo acabado, decidí vivir una experiencia en el extranjero. Me adapté perfectamente a la liga y al fútbol de allí, sintiéndome como en casa», dice Manu Alcázar en su relato a este diario desde la habitación de su domicilio.

Él era feliz. «El cariño por parte del club y de la ciudad era recíproco, y ello tuvo mucho que ver en el mercado de invierno, cuando varios clubs con proyectos ambiciosos llamaron interesándose por mí, pero al final me quedé porque ellos habían apostado por mí y me habían dado la oportunidad de vivir el fútbol italiano. Además, me sentía muy importante en el equipo», cuenta el jugador extremeño.

Tras el parón, «empezaron a llegar noticias de un virus procedente de China que llegaba a Italia. Al principio no se le dio mucha importancia. Los entrenamientos y la Liga seguían en marcha, y de hecho jugamos dos partidos con esos rumores». Todo cambió cuando un grupo de directivos llegó al entrenamiento y les dijo que «la situación era más complicada de lo que parecía».

Ese día, el centrocampista extremeño y su compañero de piso y equipo, el argentino Joaquín Sush, se marcharon para su casa para el confinamiento, con todo lo que ello suponía. «En España no sabían mucho, yo le contaba a mis padres que era como una película, y que en la calle solamente había gente, poca, todas con mascarillas».

Y ahí se tornó todo muy duro para el extremeño. «No era una situación fácil, estar lejos de la familia en esas circunstancias, sin fútbol y sin ellos, era complicado. Solamente salíamos para recoger las comidas en el hotel donde íbamos a comer y cenar. Después pasaron a llevárnosla y una semana más tarde cerraron», apunta Alcázar.

Su testimonio evoluciona a tremendo. «Busqué una solución con el club. Pasaban los días y no veía ninguna, no había absolutamente nada para volver, me mataba la incertidumbre de no saber cuándo podía volver, si en una semana o en dos meses».

Fue entonces cuando el futbolista se puso en contacto con la embajada. «Me inscribieron en una lista», afirma, y una semana después recibió un correo. Ya estaba todo arreglado, al menos sobre el papel, pero nada más lejos de la realidad.

AL BARCO / «Me decían que el martes de la semana pasada había un barco para los españoles que saldría de Civitavecchia, al lado de Roma, que llegaría a Barcelona. No me lo pensé y hablé con el directivo encargado de viajes para que moviera todo». Manu estaba en el sur y tendría una aventura difícil por delante. Llegó a Roma, «nuevo tren a Civitavecchia y ahí esperé cuatro horas con un frío impresionante».

En el barco, un crucero, seguirían 20 horas hasta Barcelona (ha salido su imagen en algún telediario, bajando de un crucero que se ha hecho famoso estos días), «sin wi-fi ni se podía llamar. Estaba organizado todo, pero con la distancia y los grupos se retrasó y perdimos el avión. Nos cerraron la puerta en la cara. Llegamos 15 minutos antes de despegar. Gracias a Dios iba con tres personas que también tenían que ir a Sevilla. Tuvimos que hacer noche en el aeropuerto de Barcelona. No nos quisieron cambiar los billetes y tuvimos que comprar otro para Málaga, que era el que salía ese día. Al final, ya en Málaga, y más tranquilo, tren a Sevilla. Allí me estaba esperando un taxi que había llamado mi madre parea que me llevara a Almendralejo. Total, casi tres días de viaje» recalca.

Y en su casa, más situaciones nunca vividas. «No pude abrazar a nadie de mi familia. Me traen la comida a la habitación. Siempre tengo que preguntar para usar la ducha por si hay alguien…». Pero Manu Alcázar lanza un mensaje de esperanza tras su odisea. “No puedo salir al salir a hablar con nadie, pero hay que cumplir con lo que dicen los profesionales y deseando que esto pase para volver a abrazarlos. Todos juntos lo conseguiremos».

¿Volver a Italia? El cree que sí lo hará el próximo verano, a su actual club, un histórico que llegó a militar en la Serie B, o a otro diferente. Eso sí: espera que el final de la aventura sea distinto.