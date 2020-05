Ale Díez ha pasado el coronavirus

Hay jugadores que están contagiados siempre de positivismo y naturalidad. Buscan la sencillez ante la adversidad y, a menudo, logran una rendija por donde lograr sus objetivos.

En una época donde la oscurantez y la opacidad están de moda, el jugador cacereño del Extremadura Ale Díez no tuvo reparos en confesar en la sección del ‘Extregram’ del club (directos en Instagram) que había pasado el coronavirus y que se enteró al realizarse el primer test PCR antes de arrancar los entrenamientos en la ciudad deportiva almendralejense: «La verdad es que me sorprendí al enterarme porque he sido totalmente asintomático. Realmente, no he notado nada. De hecho, cuando me enteré que había pasado el coronavirus, me pareció una gran noticia, ya que además mi organismo ha creado anticuerpos que me hacen ser poco propenso a volverme a contagiar», explicó.

Ale Díez se entrena como uno más en la ciudad deportiva de Almendralejo y lo hace con una pérdida de peso bastante notable y que, según él, nada tiene que ver con el covid-19. «Para nada, eh», dice entre risas. «Para bajar de peso así hay que cuidarse mucho la alimentación y ojo, también pasar hambre. Tenía claro que, si volvíamos, iba a resultar muy determinante estar físicamente muy bien y me lo he tomado muy en serio», confiesa.

Toda su familia está bien y haber pasado el coronavirus le hace estar más tranquilo para la vuelta a la competición. «Creo que mucha gente firmaría haber estado contagiado como yo, que no he notado absolutamente nada. Es mejor haberlo pasado y saber que ya es muy difícil tenerlo. Eso me hará estar mucho más concentrado en lo puramente competitivo», dijo.

Para Ale Díez, salir enchufados desde el primer encuentro de la reanudación será clave para intentar darle la vuelta a la tortilla a la clasificación: «sabemos que estamos cuatro puntos por debajo de la salvación y hemos de afrontar cada encuentro como si no hubiera margen. Hay que ir partido a partido, sin ver excusas y confiando mucho en nosotros». Para el lateral extremeño, el artículo 44 de Manuel Mosquera es sagrado: «nos lo lleva diciendo dos años. Creo que fue de las primeras cosas que dijo en el vestuario. Y nosotros lo llevamos a rajatabla. Nada de problemas, solo soluciones. Y, en ocasiones, somos nosotros los que nos autoimponemos esa idea».

Futuro / Ale Díez termina contrato el 30 de junio en Almendralejo y aún no sabe cuál será su futuro, aunque prefiere no centrarse en lo que pueda pasar. «Realmente, yo sólo estoy concentrado en salvar este año al Extremadura. Lo que pasa después, ya lo veremos. No estoy preocupado por ello. Pero que la gente sepa que mi úna obsesión es quedar otro año al equipo en el fútbol profesional», recalcó el defensa.

Almendralejo no es un lugar cualquiera para Ale Díez. «Yo nací en Cáceres, pero desde mi primer año hasta los seis viví en Almendralejo. Tengo amigos, me encanta pasear por sus calles y ese cariño que cada día me demuestra la gente. Es un lugar muy especial para mí y, por todo ello, estoy disfrutando tanto esta etapa», declaró el defensor azulgrana.