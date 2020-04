Àlex Márquez rechaza un pacto con Marc y le derrota en la Play

El segundo GP virtual de MotoGP, que ha tenido lugar hoy, en el precioso circuito austriaco de Red Bull Ring, ha tenido como vencedor al italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), marca que lleva venciendo los cuatro últimos años en ese trazado, después de un precioso duelo, en la última vuelta, con Maverick Viñales (Yamaha), que se ha ido al suelo. Pero lo más divertido de esta carrera con la PlayStation, ha sido el tremendo pique entre los hermanos Àlex y Marc Márquez que, de nuevo, ha ganado el pequeño al concluir la carrera en tercera posición, por delante del octocampeón de Cervera (Lleida), lo que le mantiene, pese a ser el único rookie y debutante de la temporada, al frente de la clasificación provisional de este divertido Mundial televisivo.

Debut de Valentino Rossi

La carrera, que ha contado con la participación, por fin, de un animadísimo y divertido Valentino Rossi, que, tras sufrir dos caídas, la última en un tremendo duelo a muerte con su amigo Danilo Petrucci, que ha terminado con el Doctor por los suelos, aunque con un brillante séptimo puesto para 'Vale'. La verdad, comentó Rossi antes de empezar el GP, es que los mayores de 30 años ya no digamos los mayores de 40!, deberíamos de tener alguna ayudita.

La carrera, que fue dominada con mano firme por Pecco Bagnaia (hoy, Pecco y Maverick tenían más velocidad que yo, reconoció Àlex Márquez, ganador en el primero GP virtual, celebrado en Mugello), ha tenido como gran animador a Viñales, muy sólido hasta que, al final, en la última vuelta, en la curva 5 ha sido superado magistralmente por un Bagnaia que domina con gran destreza el mando de la PlayStation.

Marc Máequez, 'Pecco' Bagnaia, Danilo Petrucci, Michelle Pirro, Àlex Márquez, Tito Rabat, Takaaki Nakagami, Fabio Qartararo, Maverick Viñales y Valentino Rossi, compitiendo hoy con la PlayStation, en el GP de Austria virtual.

A mitad de carrera, ya se vio que los hermanos Márquez iban a protagonizar una pelea familiar y gracioso, divertida, doméstica, por la tercera plaza del podio. Era evidente, como así renoció Marc que, pese a haberse entrenado mucho durante los últimos días, Àlex seguía teniendo mayor habilidad con la Play. Pese a todo, Marc le lanzó el reto que, al parecer, le lanza cada día en casa.

Àlex no pacta con Marc

Venga, le comentó Marc a Àlex en directo cuando se peleaban, siempre con el pequeño delante (es decir, tercero tras Pecco y Viñales), hagamos como hacemos en casa, nos lo jugamos todo en la última vuelta, quien gane la última vuelta, gana. Y Àlex saltó de inmediato y gritó no! no! ni hablar!, ya me vas a ganar en la realidad, cuando empiece el Mundial de verdad, así que, al menos, voy a ganarte, de nuevo, aquí, como ya hice en Mugello.

Y así fue, tras dos últimas vueltas apasionantes y mientras Bagnaia resistía el acoso de Viñales, que acabaría cayéndose, levantándose (en la Play es muy fácil) y perdiendo ante Pecco por solo 74 milésimas de segundo, Àlex Márquez derrotó, de nuevo, a Marc en la línea de meta, acabando, de nuevo, en el podio y manteniendo el liderato (también virtual) de este Mundial televisivo.

Marc, que había sufrido el acoso y derribo de su compañero en Honda, el japonés Takaaki Nakagami, en dos ocasiones, pidió una reunión de los pilotos Honda porque esto no puede ser, Taka, tenemos que correr en equipo, pues también has tirado a Àlex.